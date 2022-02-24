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Минтранс заявил о готовности вывезти всех желающих с юга России

Ведомости

Министерство транспорта России готово вывезти всех желающих с юга России железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщает «РИА Новости».

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно», — рассказали в министерстве.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России: в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничение будет действовать с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта. В РЖД планируют увеличить количество поездов из южных городов России, в том числе из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник выступили с обращением к гражданам и объявили эвакуацию в Россию. Ростовская область, а также ряд других регионов, куда направляют для размещения беженцев, ввели режим ЧС.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны. На Украине введено военное положение. Президент республики Владимир Зеленский призвал Запад «принудить Россию к миру» и ввести против нее дополнительные санкции. Новые жесткие меры в отношении страны уже анонсировали США и ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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