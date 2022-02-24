Минтранс заявил о готовности вывезти всех желающих с юга России

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России: в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничение будет действовать с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта. В РЖД планируют увеличить количество поездов из южных городов России, в том числе из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи.