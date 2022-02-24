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AP: УЕФА решила перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

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УЕФА больше не рассматривает Санкт-Петербург как город для проведения финала Лиги чемпионов, который запланирован на лето 2022 г., сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Причина такого решения — военный конфликт и введение российских войск на территорию Украины.

Как уточняет агентство, 24 февраля состоится внеочередное собрание исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться геополитический кризис. После него планируется официальное заявление УЕФА, в котором будет объявлено о переносе места проведения финала матча Лиги чемпионов.

«Учитывая развитие ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа, президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполнительного комитета для оценки ситуации и принятия всех необходимых решений», — сообщили агентству в УЕФА. 

Ранее британское правительство и Европарламент просили УЕФА больше не проводить матчи в России. Изначально планировалось, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных