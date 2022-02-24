AP: УЕФА решила перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга
УЕФА больше не рассматривает Санкт-Петербург как город для проведения финала Лиги чемпионов, который запланирован на лето 2022 г., сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Причина такого решения — военный конфликт и введение российских войск на территорию Украины.
Как уточняет агентство, 24 февраля состоится внеочередное собрание исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться геополитический кризис. После него планируется официальное заявление УЕФА, в котором будет объявлено о переносе места проведения финала матча Лиги чемпионов.
«Учитывая развитие ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа, президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполнительного комитета для оценки ситуации и принятия всех необходимых решений», — сообщили агентству в УЕФА.
Ранее британское правительство и Европарламент просили УЕФА больше не проводить матчи в России. Изначально планировалось, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 г.