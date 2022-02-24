СК предупредил об ответственности за незаконные массовые акции
Следственный комитет России предупредил об ответственности, в том числе уголовной, за призывы и участие в несанкционированных массовых акциях, «обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой». Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу», — отмечается в сообщении.
В СК также заявили, что «все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку».