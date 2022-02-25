В России за сутки выявили 123 460 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 123 460 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 30 января. Умерли от COVID-19 787 человек.
За весь период пандемии в России выявили 16 052 028 случаев заражения. 13 139 971 пациент вылечился от COVID-19, 349 365 – скончались.
В Москве за сутки выявили 3333 случая болезни – показатель снижается второй день подряд. 543 человека за сутки госпитализировали с COVID-19, скончались от него 84 пациента.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 7572 случая, Новосибирской области – 4796, Красноярском крае – 4759, Свердловской области – 4544, Самарской области – 4218 случаев.
По данным оперштаба на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снижается вторую неделю подряд и составляет 59,7%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 86,7 млн россиян, а полностью привились 82,6 млн человек.