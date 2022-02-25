Финал Лиги чемпионов перенесли из Петербурга в Париж

Ранее Футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии высказались против проведения стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира 2022 г. на территории России в связи с осложнением военно-политической ситуации вокруг России и Украины. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в свою очередь выразил надежду все стыковые матчи пройдут по расписанию и без изменений. «Конечно, мы все надеемся, что эта ситуация будет разрешена как можно скорее. Хотим твердо верить в это, но у нас есть бюро — совета ФИФА, которое может принять решение в любой момент. Мы будем анализировать ситуацию и примем решение в нужное время», — резюмировал Инфантино.