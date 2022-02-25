Финал Лиги чемпионов перенесли из Петербурга в Париж
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов нынешнего года из Санкт-Петербурга в Париж из-за начавшейся военной операции на Донбассе и «нестабильной» ситуации в Европе, передает пресс-служба организации. Финал Лиги чемпионов должен пройти 28 мая.
«Исполнительный комитет УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени. Игра состоится, как и было первоначально запланировано, в субботу 28 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени», — говорится в сообщении. В организации подчеркнули, что решение о переносе было полностью поддержано президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее Футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии высказались против проведения стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира 2022 г. на территории России в связи с осложнением военно-политической ситуации вокруг России и Украины. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в свою очередь выразил надежду все стыковые матчи пройдут по расписанию и без изменений. «Конечно, мы все надеемся, что эта ситуация будет разрешена как можно скорее. Хотим твердо верить в это, но у нас есть бюро — совета ФИФА, которое может принять решение в любой момент. Мы будем анализировать ситуацию и примем решение в нужное время», — резюмировал Инфантино.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который, по словам президента, проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины. В стране сейчас введено военное положение.