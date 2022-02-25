Газета
Общество

Собянин снял часть коронавирусных ограничений в Москве

Ведомости

Мэрия Москвы приняла решение отменить часть коронавирусных ограничений в столице на фоне устойчивого снижения заболеваемости, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

С 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Помимо этого требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное.

Собянин сообщил, что по сравнению с пиком конца января число новых случаев COVID-19 в столице уменьшилось более чем в три раза. При этом количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов, добавил мэр.

В начале февраля Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Постановлением также было отменено требование об отрицательном повторном тесте на коронавирус для выписки, если лечение длится более семи дней. Глава ведомства Анна Попова 22 февраля сообщила о планах смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов, общепита и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом при штамме «омикрон».

За последние сутки в России зарегистрировали 123 460 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 30 января. Умерли от COVID-19 787 человек. В Москве за сутки выявили 3333 случая болезни – показатель снижается второй день подряд. 543 человека за сутки госпитализировали с COVID-19, скончались от него 84 пациента.

По данным оперштаба на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снижается вторую неделю подряд и составляет 59,7%. Прививки первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали 86,7 млн россиян, а полностью привились 82,6 млн человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных