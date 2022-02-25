Собянин снял часть коронавирусных ограничений в Москве

Собянин сообщил, что по сравнению с пиком конца января число новых случаев COVID-19 в столице уменьшилось более чем в три раза. При этом количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов, добавил мэр.