Собянин снял часть коронавирусных ограничений в Москве
Мэрия Москвы приняла решение отменить часть коронавирусных ограничений в столице на фоне устойчивого снижения заболеваемости, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.
С 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Помимо этого требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное.
Собянин сообщил, что по сравнению с пиком конца января число новых случаев COVID-19 в столице уменьшилось более чем в три раза. При этом количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов, добавил мэр.
В начале февраля Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Постановлением также было отменено требование об отрицательном повторном тесте на коронавирус для выписки, если лечение длится более семи дней. Глава ведомства Анна Попова 22 февраля сообщила о планах смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов, общепита и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом при штамме «омикрон».
За последние сутки в России зарегистрировали 123 460 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 30 января. Умерли от COVID-19 787 человек. В Москве за сутки выявили 3333 случая болезни – показатель снижается второй день подряд. 543 человека за сутки госпитализировали с COVID-19, скончались от него 84 пациента.
По данным оперштаба на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снижается вторую неделю подряд и составляет 59,7%. Прививки первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали 86,7 млн россиян, а полностью привились 82,6 млн человек.