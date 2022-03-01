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В России сократилась доля сторонников смертной казни

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Доля россиян, которые одобряют смертную казнь, сократилась с 56% в 2009 г. до 43% в 2022 г., сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из 390 населенных пунктов.

Больше всего сторонников смертной казни среди людей старше 45 лет — 55%, а среди респондентов до 34 лет такую меру поддерживают 36%. Чаще всего казнь одобряют мужчины — 48% против 34% женщин. По мнению россиян, которые одобряют смертную казнь, она может служить для профилактики преступлений.

Аналитики отметили, что 37% опрошенных выступили против смертной казни, а 20% затруднились с ответом. Доля противников казни за 13 лет выросла на 12 п. п. Респонденты, не одобряющие казнь, отметили, что нельзя забывать о возможных судебных ошибках и гуманизме.

Опрос был проведен после заявления зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, что приостановка членства России в Совете Европы — «хорошая возможность» восстановить несколько институтов для предотвращения особо тяжких преступлений, например, смертную казнь. Членство России были приостановлено после начала спецоперации в Донбассе. В МИД России заявили, что причин для отмены моратория на смертную казнь сейчас нет.

Смертная казнь не практикуется в России с 1997 г. в связи со вступлением в Совет Европы. Вместо высшей меры наказания суды приговаривают граждан к пожизненному тюремному заключению. В ноябре 2009 г. КС продлил мораторий до тех пор, пока Госдума не ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

Ранее по теме: МИД оценил возможность отмены моратория на смертную казнь в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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