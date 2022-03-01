В России сократилась доля сторонников смертной казни
Больше всего сторонников смертной казни среди людей старше 45 лет — 55%, а среди респондентов до 34 лет такую меру поддерживают 36%. Чаще всего казнь одобряют мужчины — 48% против 34% женщин. По мнению россиян, которые одобряют смертную казнь, она может служить для профилактики преступлений.
Аналитики отметили, что 37% опрошенных выступили против смертной казни, а 20% затруднились с ответом. Доля противников казни за 13 лет выросла на 12 п. п. Респонденты, не одобряющие казнь, отметили, что нельзя забывать о возможных судебных ошибках и гуманизме.
Опрос был проведен после заявления зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, что приостановка членства России в Совете Европы — «хорошая возможность» восстановить несколько институтов для предотвращения особо тяжких преступлений, например, смертную казнь. Членство России были приостановлено после начала спецоперации в Донбассе. В МИД России заявили, что причин для отмены моратория на смертную казнь сейчас нет.
Смертная казнь не практикуется в России с 1997 г. в связи со вступлением в Совет Европы. Вместо высшей меры наказания суды приговаривают граждан к пожизненному тюремному заключению. В ноябре 2009 г. КС продлил мораторий до тех пор, пока Госдума не ратифицирует протокол об отмене смертной казни.