В России сократилась доля сторонников смертной казни

Опрос был проведен после заявления зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, что приостановка членства России в Совете Европы — «хорошая возможность» восстановить несколько институтов для предотвращения особо тяжких преступлений, например, смертную казнь. Членство России были приостановлено после начала спецоперации в Донбассе. В МИД России заявили, что причин для отмены моратория на смертную казнь сейчас нет.