МИД оценил возможность отмены моратория на смертную казнь в России
Позиция России по поводу смертной казни «совершенно четко определена»: на высшую меру наказания действует мораторий, причин для отмены которого сейчас нет, заявил уполномоченный Министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
«У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ», — сказал он «РИА Новостям».
Ранее председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил возможность отмены моратория на смертную казнь в стране. Как отметил автор в своей работе, введение бессрочного моратория на высшую меру наказания было условием для вступления России в Совет Европы, однако формально смертная казнь в государстве не отменена, поэтому к ее применению в теории можно вернуться.
Смертная казнь не практикуется в России с 1997 г. в связи со вступлением в Совет Европы. Вместо высшей меры наказания суды приговаривают граждан к пожизненному тюремному заключению. В ноябре 2009 г. КС продлил мораторий до тех пор, пока Госдума не ратифицирует протокол об отмене смертной казни.
Вчера закон о полной отмене смертной казни в Казахстане подписал президент этой страны Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, единственной страной в Европе и СНГ, где практикуется высшая мера наказания, на сегодняшний день является Белоруссия.