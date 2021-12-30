МИД оценил возможность отмены моратория на смертную казнь в России

Ранее председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил возможность отмены моратория на смертную казнь в стране. Как отметил автор в своей работе, введение бессрочного моратория на высшую меру наказания было условием для вступления России в Совет Европы, однако формально смертная казнь в государстве не отменена, поэтому к ее применению в теории можно вернуться.