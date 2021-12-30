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МИД оценил возможность отмены моратория на смертную казнь в России

Ведомости

Позиция России по поводу смертной казни «совершенно четко определена»: на высшую меру наказания действует мораторий, причин для отмены которого сейчас нет, заявил уполномоченный Министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ», — сказал он «РИА Новостям».

Ранее председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» допустил возможность отмены моратория на смертную казнь в стране. Как отметил автор в своей работе, введение бессрочного моратория на высшую меру наказания было условием для вступления России в Совет Европы, однако формально смертная казнь в государстве не отменена, поэтому к ее применению в теории можно вернуться.

Смертная казнь не практикуется в России с 1997 г. в связи со вступлением в Совет Европы. Вместо высшей меры наказания суды приговаривают граждан к пожизненному тюремному заключению. В ноябре 2009 г. КС продлил мораторий до тех пор, пока Госдума не ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

Вчера закон о полной отмене смертной казни в Казахстане подписал президент этой страны Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, единственной страной в Европе и СНГ, где практикуется высшая мера наказания, на сегодняшний день является Белоруссия.

Ранее по теме: Председатель КС допустил отмену моратория на смертную казнь в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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