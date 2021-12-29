Токаев подписал закон о полной отмене смертной казни в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни в стране, сообщается на сайте главы государства.
Сенат Казахстана принял соответствующий документ 23 декабря. Это было сделано после заявления Токаева о том, что смертная казнь в стране «должна быть отменена без каких-либо оговорок».
«Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни», — заявил тогда спикер сената Маулен Ашимбаев.
В изначальной редакции законопроект предполагал исключение смертной казни из 13 статей Уголовного кодекса Казахстана. Тем не менее такое наказание было допустимо за совершение особо тяжких преступлений военного характера в военное время.
С 2004 г. в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь, однако в исключительных случаях людей все равно приговаривали к высшей мере наказания. Впоследствии этих осужденных направляли отбывать пожизненное тюремное заключение с условием, что их казнят в случае отмены моратория. Один из последних смертных приговоров был вынесен в 2016 г. Руслану Кулекбаеву: его обвиняли в массовом расстреле людей в центре Алма-Аты, в результате которого погибли 10 человек.
Осенью прошлого года Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. Все страны — участницы протокола обязуются не применять ее у себя и исключить из законодательства.
Единственной страной в Европе и СНГ, где практикуется смертная казнь, на данный момент является Белоруссия. В России мораторий на эту меру действует с 1997 г.