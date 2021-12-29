Токаев подписал закон о полной отмене смертной казни в Казахстане

С 2004 г. в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь, однако в исключительных случаях людей все равно приговаривали к высшей мере наказания. Впоследствии этих осужденных направляли отбывать пожизненное тюремное заключение с условием, что их казнят в случае отмены моратория. Один из последних смертных приговоров был вынесен в 2016 г. Руслану Кулекбаеву: его обвиняли в массовом расстреле людей в центре Алма-Аты, в результате которого погибли 10 человек.