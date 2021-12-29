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Токаев подписал закон о полной отмене смертной казни в Казахстане

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни в стране, сообщается на сайте главы государства.

Сенат Казахстана принял соответствующий документ 23 декабря. Это было сделано после заявления Токаева о том, что смертная казнь в стране «должна быть отменена без каких-либо оговорок».

«Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни», — заявил тогда спикер сената Маулен Ашимбаев.

В изначальной редакции законопроект предполагал исключение смертной казни из 13 статей Уголовного кодекса Казахстана. Тем не менее такое наказание было допустимо за совершение особо тяжких преступлений военного характера в военное время.

С 2004 г. в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь, однако в исключительных случаях людей все равно приговаривали к высшей мере наказания. Впоследствии этих осужденных направляли отбывать пожизненное тюремное заключение с условием, что их казнят в случае отмены моратория. Один из последних смертных приговоров был вынесен в 2016 г. Руслану Кулекбаеву: его обвиняли в массовом расстреле людей в центре Алма-Аты, в результате которого погибли 10 человек.

Осенью прошлого года Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. Все страны — участницы протокола обязуются не применять ее у себя и исключить из законодательства.

Единственной страной в Европе и СНГ, где практикуется смертная казнь, на данный момент является Белоруссия. В России мораторий на эту меру действует с 1997 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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