Лукашенко поддержал идею провести референдум об отмене смертной казни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу о проведении в республике референдума об отмене смертной казни, передает «БелТА».
«Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение (смертной казни. — Ред.)», — сказал Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии.
«Если уже на то пошло, рассмотреть его (этот вопрос. — Ред.) отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — добавил он.
Смертная казнь как мера наказания сохранилась в республике после распада СССР. В 1996 г. в Белоруссии провели референдум, в рамках которого большинство граждан страны высказалось против отмены такой меры наказания.