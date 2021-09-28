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Лукашенко поддержал идею провести референдум об отмене смертной казни

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу о проведении в республике референдума об отмене смертной казни, передает «БелТА».

«Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение (смертной казни. — Ред.)», — сказал Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии.

«Если уже на то пошло, рассмотреть его (этот вопрос. — Ред.) отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — добавил он.

Смертная казнь как мера наказания сохранилась в республике после распада СССР. В 1996 г. в Белоруссии провели референдум, в рамках которого большинство граждан страны высказалось против отмены такой меры наказания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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