Лукашенко поддержал идею провести референдум об отмене смертной казни

«Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение (смертной казни. — Ред.)», — сказал Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии.