СМИ узнали о прибытии Лукашенко в Сочи с частным визитом

В последний раз с официальным визитом Лукашенко был в России 9 сентября. Тогда в Москве он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и по итогам переговоров в Кремле оба лидера объявили о подписании всех 28 союзных программ, которые, в частности, подразумевают создание общего рынка нефти, газа и электроэнергии, отмену роуминга и ряд других мероприятий. Кроме того, Путин подтвердил, что цена на газ для Белоруссии в 2022 г. останется на уровне текущего года. В октябре Минск с официальным визитом посетит уже российский президент.