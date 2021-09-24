СМИ узнали о прибытии Лукашенко в Сочи с частным визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с частным визитом в Сочи, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Как передает собеседник «РИА Новости», визит носит исключительно «частный» характер. Лукашенко якобы прибыл на российский курорт и остановился в одном из домов отдыха, который он использует «как свою резиденцию». Источники «Интерфакса» добавили, что белорусский президент разместился в районе горнолыжного курорта Красная Поляна, входящего в Большой Сочи.
По словам собеседников агентства, сотрудники дома отдыха «три дня готовились к встрече». Они заверили, что президент Белоруссии «приехал отдохнуть». Официально визит нигде не анонсировался.
Из крупных спортивных мероприятий — в Сочи 23 сентября открылся российский этап «Формулы-1», а сегодня, 24 сентября, прошли первые заезды. Гран-при России продлится до 26 сентября. Присутствовал ли уже Лукашенко на гонках в качестве зрителя, не сообщается, ровно как и о его встречах с какими-либо российскими официальными лицами.
В последний раз с официальным визитом Лукашенко был в России 9 сентября. Тогда в Москве он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и по итогам переговоров в Кремле оба лидера объявили о подписании всех 28 союзных программ, которые, в частности, подразумевают создание общего рынка нефти, газа и электроэнергии, отмену роуминга и ряд других мероприятий. Кроме того, Путин подтвердил, что цена на газ для Белоруссии в 2022 г. останется на уровне текущего года. В октябре Минск с официальным визитом посетит уже российский президент.