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СМИ узнали о прибытии Лукашенко в Сочи с частным визитом

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с частным визитом в Сочи, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как передает собеседник «РИА Новости», визит носит исключительно «частный» характер. Лукашенко якобы прибыл на российский курорт и остановился в одном из домов отдыха, который он использует «как свою резиденцию». Источники «Интерфакса» добавили, что белорусский президент разместился в районе горнолыжного курорта Красная Поляна, входящего в Большой Сочи.

По словам собеседников агентства, сотрудники дома отдыха «три дня готовились к встрече». Они заверили, что президент Белоруссии «приехал отдохнуть». Официально визит нигде не анонсировался.

Из крупных спортивных мероприятий — в Сочи 23 сентября открылся российский этап «Формулы-1», а сегодня, 24 сентября, прошли первые заезды. Гран-при России продлится до 26 сентября. Присутствовал ли уже Лукашенко на гонках в качестве зрителя, не сообщается, ровно как и о его встречах с какими-либо российскими официальными лицами.

В последний раз с официальным визитом Лукашенко был в России 9 сентября. Тогда в Москве он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и по итогам переговоров в Кремле оба лидера объявили о подписании всех 28 союзных программ, которые, в частности, подразумевают создание общего рынка нефти, газа и электроэнергии, отмену роуминга и ряд других мероприятий. Кроме того, Путин подтвердил, что цена на газ для Белоруссии в 2022 г. останется на уровне текущего года. В октябре Минск с официальным визитом посетит уже российский президент.

Ранее по теме: Лукашенко сообщил о визите Путина в Минск в октябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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