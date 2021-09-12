Лукашенко сообщил о визите Путина в Минск в октябре

9 сентября Путин и Лукашенко по итогам переговоров в Москве согласовали все 28 союзных программ, в рамках которых предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что окончательное одобрение союзных программ главами государств состоится в октябре.