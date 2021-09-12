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Лукашенко сообщил о визите Путина в Минск в октябре

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Минске в октябре, заявил глава белорусского государства журналистам.

«Мы с президентом России не один раз еще встретимся! Перед Высшим госсоветом он прилетит (в Минск), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику», – цитирует его Telegram-канал «Пул первого».

9 сентября Путин и Лукашенко по итогам переговоров в Москве согласовали все 28 союзных программ, в рамках которых предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что окончательное одобрение союзных программ главами государств состоится в октябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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