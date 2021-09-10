Белоруссии требуется все большая поддержка России

Президент России Владимир Путин рассказал, что попросил Лукашенко приехать в Россию, чтобы подвести итоги работы по формированию программ развития Союзного государства за последнее время. По словам главы государства, по некоторым ключевым направлениям эксперты договорились, поэтому нужно поставить точку и дать возможность правительствам уже 10 сентября финализировать некоторые из этих договоренностей. Путин заявил, что была проведена большая работа – в основном в сфере экономики, финансов, промышленной политики. Особенно важно это все сделать сейчас, когда мир столкнулся с последствиями коронавирусной инфекции, – нужно активизировать усилия, чтобы поднять конкурентоспособность экономик, добавил Путин.