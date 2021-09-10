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Белоруссии требуется все большая поддержка России

Визит Лукашенко в Москву совпал с началом учений «Запад-2021»
Глеб Мишутин Елена Мухаметшина
Владимир Путин и Александр Лукашенко решили еще раз обсудить 28 интеграционных программ / Михаил Воскресенский / ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что попросил Лукашенко приехать в Россию, чтобы подвести итоги работы по формированию программ развития Союзного государства за последнее время. По словам главы государства, по некоторым ключевым направлениям эксперты договорились, поэтому нужно поставить точку и дать возможность правительствам уже 10 сентября финализировать некоторые из этих договоренностей. Путин заявил, что была проведена большая работа – в основном в сфере экономики, финансов, промышленной политики. Особенно важно это все сделать сейчас, когда мир столкнулся с последствиями коронавирусной инфекции, – нужно активизировать усилия, чтобы поднять конкурентоспособность экономик, добавил Путин.

Лукашенко напомнил, что работа над интеграционными процессами длится уже три года и этой работы «осталось меньше, чем раньше». По его словам, сейчас они готовы обсудить 28 программ – основные крупные темы и направления сотрудничества. Завтра же, 10 сентября, правительства двух стран могут их утвердить окончательно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных