Председатель КС допустил отмену моратория на смертную казнь в России

В книге говорится, что в России установлен бессрочный мораторий на смертную казнь, что было условием для вступления в Совет Европы. Конституционный суд подтвердил такое решение в 1999 и 2009 гг., но формально высшая мера наказания не отменена — это может сделать только законодатель. Зорькин пояснил, что КС объявил практически бессрочным мораторий на назначение и применение такой меры.