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Председатель КС допустил отмену моратория на смертную казнь в России

Ведомости

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин не исключил, что в будущем мораторий на смертную казнь могут отменить, следует из книги Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Книга опубликована на сайте КС.

В книге говорится, что в России установлен бессрочный мораторий на смертную казнь, что было условием для вступления в Совет Европы. Конституционный суд подтвердил такое решение в 1999 и 2009 гг., но формально высшая мера наказания не отменена — это может сделать только законодатель. Зорькин пояснил, что КС объявил практически бессрочным мораторий на назначение и применение такой меры.

«То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — отметил Зорькин. По его мнению, вопрос о назначении смертной казни нельзя закрыть, пока происходят умышленные убийства. В этом вопросе многое зависит от общей правовой ситуации в России.

Мораторий на применение смертной казни действует в России с 1996 г., с момента ее вступления в Совет Европы, вместо высшей меры наказания суды приговаривают к пожизненному заключению. Законодательно смертная казнь не отменена. Мораторий на ее применение истекал 1 января 2010 г., но в ноябре 2009 г. Конституционный суд продлил его до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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