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В России впервые с конца января выявили меньше 100 000 случаев COVID-19

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За последние сутки в России зарегистрировали 97 333 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже отметки в 100 000 случаев впервые с 28 января. Скончались от COVID-19 786 человек.

За весь период в России выявили 16 495 369 случаев болезни. 13 748 465 пациентов вылечились от COVID-19, 352 446 — скончались.

В Москве за сутки зарегистрировали 2066 новых заболевших — показатель не превышает уровень в 3000 второй день подряд. За сутки госпитализировали 359 человек с COVID-1, 84 пациента умерли.

Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Свердловской области — 4844 случая, Самарской области — 4126, Новосибирской области — 3591, Пермском крае — 3493, Санкт-Петербурге — 3421 случай.

По данным оперштаба на 25 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за три недели снизился с 64,4% до 57,8%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 87,3 млн россиян, а полностью привились 83,4 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных