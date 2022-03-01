В России впервые с конца января выявили меньше 100 000 случаев COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировали 97 333 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже отметки в 100 000 случаев впервые с 28 января. Скончались от COVID-19 786 человек.
За весь период в России выявили 16 495 369 случаев болезни. 13 748 465 пациентов вылечились от COVID-19, 352 446 — скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 2066 новых заболевших — показатель не превышает уровень в 3000 второй день подряд. За сутки госпитализировали 359 человек с COVID-1, 84 пациента умерли.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Свердловской области — 4844 случая, Самарской области — 4126, Новосибирской области — 3591, Пермском крае — 3493, Санкт-Петербурге — 3421 случай.
По данным оперштаба на 25 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за три недели снизился с 64,4% до 57,8%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 87,3 млн россиян, а полностью привились 83,4 млн человек.