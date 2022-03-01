В России впервые с конца января выявили меньше 100 000 случаев COVID-19

По данным оперштаба на 25 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за три недели снизился с 64,4% до 57,8%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 87,3 млн россиян, а полностью привились 83,4 млн человек.