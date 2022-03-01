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Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 75 регионах

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Заболеваемость коронавирусом снижается в 75 регионах России и растет в шести, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с управлениями ведомства. Заболеваемость снижается во всех возрастных группах.

По итогам восьмой недели года в стране зарегистрировано 875 280 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 000 населения, что на 27,6% ниже чем на прошлой неделе. Рост заболеваемости фиксируется только в шести регионах, в 75 субъектах отмечено снижение, оно наблюдается во всех возрастных группах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В структуре заболеваемости на Московский регион и Санкт-Петербург приходится 10,7% случаев заражения, а 89,3% — на остальные регионы. Попова уточнила, что 97% случаев заражения коронавирусом протекают как ОРВИ или бессимптомно. 95,1% образцов, взятых у зараженных россиян, приходится на «омикрон», 4,2% — на дельта-штамм коронавируса, а еще 0,7% — на другие варианты вируса.

За последние сутки в России выявили 97 333 случая коронавируса — показатель стал минимальным с 28 января. Заболеваемость коронавирусом снижается в России с 11 февраля, когда было выявлено 203 949 случаев заражения. Уровень коллективного иммунитета к вирусу снижается третью неделю подряд и по состоянию на 25 февраля составляет 57,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных