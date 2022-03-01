Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 75 регионах

По итогам восьмой недели года в стране зарегистрировано 875 280 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 000 населения, что на 27,6% ниже чем на прошлой неделе. Рост заболеваемости фиксируется только в шести регионах, в 75 субъектах отмечено снижение, оно наблюдается во всех возрастных группах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.