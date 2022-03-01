Песков отверг возможную причастность России к военным преступлениям на Украине

Ранее сегодня Хан объявил, что МУС намерен «как можно скорее» начать расследование нарушений, зафиксированных на территории Украины. Прокурор пояснил, что изучил имеющиеся данные и убедился в наличии весомых оснований для начала расследования. С учетом расширения конфликта он также заявил о намерении включить в процесс расследования и все новые возможные преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, которые были совершены любой стороной конфликта.