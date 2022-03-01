Песков отверг возможную причастность России к военным преступлениям на Украине
Российская сторона отвергает все предположения о причастности к военным преступлениям на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который намерен инициировать расследование по ситуации на Украине.
«Мы категорически это отвергаем, и потом Россия не является участницей Международного уголовного суда», — сказал Песков.
Ранее сегодня Хан объявил, что МУС намерен «как можно скорее» начать расследование нарушений, зафиксированных на территории Украины. Прокурор пояснил, что изучил имеющиеся данные и убедился в наличии весомых оснований для начала расследования. С учетом расширения конфликта он также заявил о намерении включить в процесс расследования и все новые возможные преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, которые были совершены любой стороной конфликта.
Украина не входит в МУС, однако ранее подала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 г. Президент России Владимир Путин в 2016 г. подписал распоряжение, согласно которому страна не станет участником МУС. Песков объяснил это решение «национальными интересами», поскольку формулировка МУСа «противоречит реальности, противоречит нашей позиции».
Международный уголовный суд (МУС) – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях, включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц. Он является независимой инстанцией по отношению к ООН.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», заявил Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.