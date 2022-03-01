Европарламент подтвердил получение заявки Украины на вступление в Евросоюз
Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз, говорится в заявлении председателя Европейского парламента Роберты Метсолы.
«Как четко сказано в нашей резолюции, мы приветствуем заявку Украины на получение статуса кандидата (члена ЕС. — Ред.) и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе», — отмечается в заявлении.
22 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что пришло время предоставить Киеву членство в Евросоюзе. Он призвал ЕС «безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС».
Накануне президенты ряда государств Европейского союза - Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении — выступили с заявлением о немедленном принятии Украины в члены ЕС.
Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Некоторые положения соглашения начали временно действовать еще с ноября 2014 г., зона свободной торговли заработала с января 2016-го, а в полном объеме документ начал действовать с сентября 2017-го. В июне 2017 г. Евросоюз также ввел безвизовый режим для Украины, срок пребывания граждан страны на территории ЕС ограничен 90 днями в течение полугода.
В сентябре прошлого года правительство Украины сообщало, что выполнило 58% обязательств в рамках соглашения об ассоциации. Выполнение всех условий откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства, однако в Брюсселе конкретные даты вступления называть отказываются.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающих в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.