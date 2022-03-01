Минобороны предупредило о нанесении ударов по технологическим объектам СБУ в Киеве
Минобороны России предупредило о нанесении ударов высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, говорится в сообщении министерства. В связи с этим российское Минобороны призвало жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными зданиями, покинуть свои дома. Удары Минобороны объясняет необходимостью «пресечения информационных атак против России».
«Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве. В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — заявили в министерстве.
Там отметили, что с началом проведения специальной военной операции «многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации».
«Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры», — утверждают в министерстве.
Ранее сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что выход к Азовскому морю для украинских военных с 1 марта полностью заблокирован. С начала операции подразделения ЛНР продвинулись на глубину до 61 км, войска ДНР за сутки продвинулись на 19 км. Подразделения республик взяли под контроль несколько населенных пунктов, добавили в Минобороны.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.