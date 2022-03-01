Украинские телеканалы временно остановили вещание после взрыва возле телевышки в Киеве
Украинские телеканалы временно приостановили вещание из-за попадания снаряда в телевышку в Киеве, сообщает «Украина сегодня». В ближайшее время включат резервное вещание части каналов.
О том, что в районе киевской станции метро «Дорогожичи» возле телевышки прогремело два мощных взрыва, сообщили «РИА Новости». В частности, агентство опубликовало видео, на котором фиксируется попадание снарядов на территорию, близ телевышки.
Несколькими часами ранее Минобороны России предупредило о нанесении ударов высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве. Министерство призвало жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными зданиями, покинуть свои дома. Удары Минобороны объясняет необходимостью «пресечения информационных атак против России».
Там отмечали, что с началом проведения специальной военной операции «многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации».
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.