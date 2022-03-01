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Украинские телеканалы временно остановили вещание после взрыва возле телевышки в Киеве

Ведомости

Украинские телеканалы временно приостановили вещание из-за попадания снаряда в телевышку в Киеве, сообщает «Украина сегодня». В ближайшее время включат резервное вещание части каналов.

О том, что в районе киевской станции метро «Дорогожичи» возле телевышки прогремело два мощных взрыва, сообщили «РИА Новости». В частности, агентство опубликовало видео, на котором фиксируется попадание снарядов на территорию, близ телевышки. 

Несколькими часами ранее Минобороны России предупредило о нанесении ударов высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве. Министерство призвало жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными зданиями, покинуть свои дома. Удары Минобороны объясняет необходимостью «пресечения информационных атак против России». 

Там отмечали, что с началом проведения специальной военной операции «многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации». 

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных