В «Яндекс.Еде» сообщили об утечке информации о клиентах
Служба информационной безопасности сервиса «Яндекс.Еда» выявила утечку данных клиентов, сообщает пресс-служба компании.
«В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и т. д.», — говорится в сообщении.
При этом утечка данных не затронула банковские, платежные и регистрационные данные пользователей. Представители сервиса извиняются перед своими пользователями и намерены отправить письмо с подробностями всем, кого коснулась утечка. Сервис также провел внутреннюю проверку и ужесточил подход к хранению информации.
«Ручная обработка таких данных будет исключена, а число сотрудников, которые имеют доступ к информации о заказах, сократится как минимум втрое. В отношении виновного в утечке сотрудника будут приняты установленные законом меры», — сообщили в «Яндекс.Еде».
Сервис также обратился в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов.