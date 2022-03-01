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Общество

В «Яндекс.Еде» сообщили об утечке информации о клиентах

Ведомости

Служба информационной безопасности сервиса «Яндекс.Еда» выявила утечку данных клиентов, сообщает пресс-служба компании.

«В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и т. д.», — говорится в сообщении.

При этом утечка данных не затронула банковские, платежные и регистрационные данные пользователей. Представители сервиса извиняются перед своими пользователями и намерены отправить письмо с подробностями всем, кого коснулась утечка. Сервис также провел внутреннюю проверку и ужесточил подход к хранению информации.

«Ручная обработка таких данных будет исключена, а число сотрудников, которые имеют доступ к информации о заказах, сократится как минимум втрое. В отношении виновного в утечке сотрудника будут приняты установленные законом меры», — сообщили в «Яндекс.Еде».

Сервис также обратился в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных