В «Яндекс.Еде» сообщили об утечке информации о клиентах

При этом утечка данных не затронула банковские, платежные и регистрационные данные пользователей. Представители сервиса извиняются перед своими пользователями и намерены отправить письмо с подробностями всем, кого коснулась утечка. Сервис также провел внутреннюю проверку и ужесточил подход к хранению информации.