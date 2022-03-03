В Москве с 3 марта отменили QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры
В Москве с 3 марта прекращается использование QR-кодов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также отменяются ограничения на посещение заведений общепита, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Домашний режим для москвичей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, вместо обязательного стал рекомендательным. Кроме того, в ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».
Отмечается, что решение принято в связи с постепенной нормализацией ситуации с COVID-19 в городе. Количество новых случаев заболевания «омикроном» и госпитализаций продолжает снижаться.
2 марта сообщалось, что за последние сутки в Москве госпитализировали 386 человек с COVID-19. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки ситуации число госпитализаций считается наиболее важным показателем. За сутки в столице было зафиксировано 3024 случая заражения коронавирусом и 81 летальный исход, выздоровели 5203 пациента.