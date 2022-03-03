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Общество

В Москве с 3 марта отменили QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры

Ведомости

В Москве с 3 марта прекращается использование QR-кодов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также отменяются ограничения на посещение заведений общепита, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, вместо обязательного стал рекомендательным. Кроме того, в ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

Отмечается, что решение принято в связи с постепенной нормализацией ситуации с COVID-19 в городе. Количество новых случаев заболевания «омикроном» и госпитализаций продолжает снижаться.

2 марта сообщалось, что за последние сутки в Москве госпитализировали 386 человек с COVID-19. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки ситуации число госпитализаций считается наиболее важным показателем. За сутки в столице было зафиксировано 3024 случая заражения коронавирусом и 81 летальный исход, выздоровели 5203 пациента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных