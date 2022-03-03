В Москве с 3 марта отменили QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры

2 марта сообщалось, что за последние сутки в Москве госпитализировали 386 человек с COVID-19. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки ситуации число госпитализаций считается наиболее важным показателем. За сутки в столице было зафиксировано 3024 случая заражения коронавирусом и 81 летальный исход, выздоровели 5203 пациента.