Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине в России

После объявления о военной операции западные страны ввели санкции против России. О приостановке своей деятельности в России сообщили многие зарубежные компании. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране.