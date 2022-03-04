Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине в России
Ювелирная компания Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине для покупателей из России, следует из сообщения на сайте компании.
«В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона», — говорится в сообщении.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Ее целью глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
После объявления о военной операции западные страны ввели санкции против России. О приостановке своей деятельности в России сообщили многие зарубежные компании. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране.
Также продажи в России приостановили ритейлеры Ikea, H&M, Mango, Asos и др. Apple сообщил о приостановке продаж и работы Apple Pay в России. Энергетические компании объявили о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.