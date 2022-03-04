S7 сообщила об отмене всех рейсов по международным направлениям
Авиакомпания S7 с 5 марта отменяет все международные рейсы, следует из публикации в Telegram-канале перевозчика.
«К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines», — говорится в сообщении.
Авиакомпания содействует пассажирам отменных рейсов в возврате домой на рейсах авиаперевозчиков-партнеров, отметили в S7. Помимо этого, пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера предпринята в качестве ответа на начало российской военной операции на Украине. Также о закрытии своего неба для российских самолетов заявили другие страны, в том числе США.
В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.
2 марта европейский авиапроизводитель Airbus приостановил предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратил поставлять запчасти в Россию, сообщал Reuters. До этого о временной приостановке техобслуживания и поддержки российских авиакомпаний сообщил Boeing.