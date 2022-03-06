«Яндекс» и VK могут предоставить облачные решения для переезда сайтов
Государственные сайты могут переехать с непрофесиональных площадок на облачные решения «Яндекса», «Ростелекома» и VK, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«По информации Минцифры, многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. "Яндекс", "Ростелеком" и VK готовы предоставить свои публичные "облака" для максимального быстрого переезда сайтов», — сообщили в агентстве. Минцифры также предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и во «ВКонтакте».
Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти рассказал о разработке правительством мер поддержки IT-отрасли. Минцифры, по его словам, поручено организовать сбор информации, статистики по эффективности их использования.
В каждом регионе необходимо определить ответственные подразделения по борьбе с киберугрозами, на атаки нужно реагировать быстро, отметил вице-премьер. По словам Чернышенко, ведомству предстоит подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры.
Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке ИТ-отрасли в условиях санкций. Документ содержал перечисленные премьер-министром меры, а также ряд других, которые тот не назвал, например освобождение сотрудников компаний из указанной сферы от уплаты НДФЛ на три года.
Минцифры также начало собирать информацию о срочных мерах поддержки ИТ-компаний, сообщала пресс-служба ведомства. Представители этой отрасли могут пройти опрос о проблемах в ИТ-сфере на портале госуслуг.