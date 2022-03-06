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«Яндекс» и VK могут предоставить облачные решения для переезда сайтов

Ведомости

Государственные сайты могут переехать с непрофесиональных площадок на облачные решения «Яндекса», «Ростелекома» и VK, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. 

«По информации Минцифры, многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. "Яндекс", "Ростелеком" и VK готовы предоставить свои публичные "облака" для максимального быстрого переезда сайтов», — сообщили в агентстве. Минцифры также предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и во «ВКонтакте».

Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти рассказал о разработке правительством мер поддержки IT-отрасли. Минцифры, по его словам, поручено организовать сбор информации, статистики по эффективности их использования.

В каждом регионе необходимо определить ответственные подразделения по борьбе с киберугрозами, на атаки нужно реагировать быстро, отметил вице-премьер. По словам Чернышенко, ведомству предстоит подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по поддержке ИТ-отрасли в условиях санкций. Документ содержал перечисленные премьер-министром меры, а также ряд других, которые тот не назвал, например освобождение сотрудников компаний из указанной сферы от уплаты НДФЛ на три года.

Минцифры также начало собирать информацию о срочных мерах поддержки ИТ-компаний, сообщала пресс-служба ведомства. Представители этой отрасли могут пройти опрос о проблемах в ИТ-сфере на портале госуслуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных