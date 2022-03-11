Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram

В связи с решением Meta посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь компанию к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что в достоверность публикации Reuters верить не хочется, поскольку «трудно себе такое представить». Однако, если это все же правда, потребуются решительные меры по пресечению деятельности Meta, добавил он. Роскомнадзор обратился к Meta с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о временном снятии ограничения на призывы к насилию в отношении российских военных.