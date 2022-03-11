Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram
Генпрокуратура направила Роскомнадзору требование ограничить доступ к соцсети Instagram в России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру. Также прокуратура просит суд признать материнскую компанию соцсети - Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Такой шаг был сделан после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет будет снят для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. Компания при этом не позволит призывать к насилию в отношении россиян.
В связи с решением Meta посольство России в Вашингтоне потребовало привлечь компанию к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что в достоверность публикации Reuters верить не хочется, поскольку «трудно себе такое представить». Однако, если это все же правда, потребуются решительные меры по пресечению деятельности Meta, добавил он. Роскомнадзор обратился к Meta с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о временном снятии ограничения на призывы к насилию в отношении российских военных.