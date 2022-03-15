Девушка с антивоенным плакатом вошла в эфир «Первого канала»
«Первый канал» начал служебную проверку в связи с появлением посторонней в кадре во время прямого эфира, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала. 14 марта девушка с антивоенным плакатом появилась эфире программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой. Ее показывали несколько секунд, эфир передачи не прервали.
«В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — сообщили в пресс-службе канала.
По данным юриста Павла Чикова, за выход в эфир с плакатом была задержана редактор канала Марина Овсянникова. По его словам, девушку доставили в ОВД «Останкино». Информацию о задержании подтвердил источник «Коммерсанта».
Ведущая Екатерина Андреева прокомментировала случившееся. По ее словам, сохранить выдержку ей помогла йога. «Что бы не случилось — стой как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги», — сообщила она в своем Instagram.