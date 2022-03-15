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Девушка с антивоенным плакатом вошла в эфир «Первого канала»

Ведомости

«Первый канал» начал служебную проверку в связи с появлением посторонней в кадре во время прямого эфира, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала. 14 марта девушка с антивоенным плакатом появилась эфире программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой. Ее показывали несколько секунд, эфир передачи не прервали.

«В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — сообщили в пресс-службе канала.

По данным юриста Павла Чикова, за выход в эфир с плакатом была задержана редактор канала Марина Овсянникова. По его словам, девушку доставили в ОВД «Останкино». Информацию о задержании подтвердил источник «Коммерсанта».

Ведущая Екатерина Андреева прокомментировала случившееся. По ее словам, сохранить выдержку ей помогла йога. «Что бы не случилось — стой как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги», — сообщила она в своем Instagram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных