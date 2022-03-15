Девушка с антивоенным плакатом вошла в эфир «Первого канала»

Ведущая Екатерина Андреева прокомментировала случившееся. По ее словам, сохранить выдержку ей помогла йога. «Что бы не случилось — стой как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги», — сообщила она в своем Instagram.