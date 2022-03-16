FIDE отстранила сборную России от участия в турнирах

«С учетом текущих рекомендаций Международного олимпийского комитета совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах под своей эгидой до дальнейшего распоряжения. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», – отмечается в заявлении.