FIDE отстранила сборную России от участия в турнирах
Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах. Об этом говорится в сообщении FIDE.
«С учетом текущих рекомендаций Международного олимпийского комитета совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах под своей эгидой до дальнейшего распоряжения. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», – отмечается в заявлении.
FIDE является руководящим органом шахматного спорта и регулирует все международные шахматные соревнования. FIDE была создана как неправительственная организация и была признана Международным олимпийским комитетом в 1999 г. Серия мирового Гран-при FIDE стартует 21 марта в Берлине.