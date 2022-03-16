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FIDE отстранила сборную России от участия в турнирах

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Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах. Об этом говорится в сообщении FIDE.

«С учетом текущих рекомендаций Международного олимпийского комитета совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах под своей эгидой до дальнейшего распоряжения. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», – отмечается в заявлении.

FIDE является руководящим органом шахматного спорта и регулирует все международные шахматные соревнования. FIDE была создана как неправительственная организация и была признана Международным олимпийским комитетом в 1999 г. Серия мирового Гран-при FIDE стартует 21 марта в Берлине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных