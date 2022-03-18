В Госдуме предложили запретить работу ушедших иностранных компаний на 10 лет
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров выступил с инициативой запрета на 10 лет работы иностранных компаний, которые до 1 мая текущего года не вернутся на российский рынок, сообщает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра экономического развития Максима Решетникова.
«Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты», — говорится в обращении Федорова.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. Также о приостановке работы в России заявили производители техники и разработчики антивирусов. 14 марта Максим Решетников заявил, что одна из основных причин приостановки деятельности иностранных компаний в России – проблемы с логистикой.
Место зарубежных компаний, уходящих из страны на фоне западных санкций, в будущем могут занять другие, 5 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О возможностях для бизнеса после введения санкционных ограничений говорил и сам президент. Накануне он заявил, что санкции в отношении всей России избавят бизнес от страхов работы в Крыму – раньше компании не работали там из-за угрозы разрыва контактов с зарубежными партнерами.
В Госдуме, в свою очередь, предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. За национализацию предприятий, уходящих с рынка России под давлением, выступили профсоюзы, писал ТАСС. Государство может применять инструменты национализации, чтобы сохранить рабочие места, говорил зампредседателя ФНПР Евгений Макаров.
В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. В отношении организаций в этом случае применяются обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции замораживаются. Если в итоге иностранный собственник отказывается возобновить деятельность или продать долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставляют на торги, а на ее основе создается новая.