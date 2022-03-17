Путин позвал банки и компании в Крым

Путин позвал банки и компании в КрымИз-за глобальных санкций им уже «нечего бояться», считает президент
Президент Владимир Путин считает, что санкции в отношении всей России избавят бизнес от страхов работы в Крыму – раньше компании не работали там из-за угрозы разрыва контактов с зарубежными партнерами. Об этом Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя накануне годовщины присоединения полуострова к России. По его словам, введенные против России ограничения «создают немало проблем», но они также «открывают новые возможности».
Сейчас, как считает Путин, «есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер», могли спокойно приходить в Крым и Севастополь: «Активно работать, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка». Он подчеркнул, что власти «такую активность бизнеса» поддержат в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг.
Говоря о банках, Путин отметил, что обслуживающий нужды ОПК Промсвязьбанк (со 100%-ным госучастием) уже присутствует на полуострове, но «учреждение должно уже начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Промсвязьбанк (ПСБ) в числе других попал под западные санкции после начала военной спецоперации России на Украине. Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании сообщил, что Минфин и Центробанк отработали и утвердили план мероприятий по созданию специальных условий для банков, работающих на полуострове. Его подробности пока неизвестны.
Из слов Путина следует, что о приходе в Крым стоит задуматься не только банкам: «Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть».
С мая 2014 г., когда Крым присоединился к России, крупные украинские и российские банки прекратили свою работу на полуострове. Магазины и другие торговые точки перестали принимать к оплате карты платежных систем Visa и MasterСard. В Крыму и Севастополе прекратили работу международные системы денежных переводов, включая Western Union и MoneyGram.
У крупнейших российских банков нет необходимости работать в Крыму, в случае начала операций на полуострове им грозят немедленные санкции США и Евросоюза, а потребности региона полностью «закрывают» РКНБ и банк «Россия», говорил в сентябре 2021 г. глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Это не вопрос моего желания или нежелания. Вы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас», – говорил ранее глава «Сбербанка» Герман Греф.
Приход бизнеса в Крым будет связан с общей экономической ситуацией в России, считает бизнесмен и экс-глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев: по сути, полуостров остается неосвоенным рынком в условиях, когда все остальные рынки закрываются. Николаев прежде всего ожидает роста туристической сферы. «Учитывая то, что Россию практически отрезали от Европы, то есть туризм в том направлении сейчас особо не возможен, думаю, на полуострове будет бурный рост всего, что только можно», – сказал он «Ведомостям».
В условиях тотальных санкций большие российские компании теперь ничто не сдерживает от работы на полуострове, сказал «Ведомостям» доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Немцев. «В стране, по сути, объявлена перезагрузка элит. Прежде всего бизнес-элиты. И присутствие их филиалов в Крыму бесспорно будет являться определенным маркером», – считает эксперт.
Ситуация позволяет крупным компаниям, в том числе банковскому сектору, начать работу в Крыму и Севастополе, заявил «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов: «Для всех находящихся под санкциями положение дел уже можно назвать вполне определенным, а значит, не может возникнуть дополнительных ограничений в связи с началом работы в этих регионах». После окончания спецоперации, считает он, будет приниматься соглашение о работе в условиях санкций между Россией и странами Запада: «И в этот момент уже вряд ли будут учитывать то, что компании и банки работают в Крыму и Севастополе. Этот рубеж мы преодолели, и как основание для обоснования санкций против них это работать не будет».
Промсвязьбанк первым заявил о готовности начать работать на полуострове. ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению и предприятиям, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг, говорит представитель банка. Это откроет «финансовую магистраль» для сотрудничества полуострова со всеми субъектами России, добавил он.