Путин позвал банки и компании в Крым

Ситуация позволяет крупным компаниям, в том числе банковскому сектору, начать работу в Крыму и Севастополе, заявил «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов: «Для всех находящихся под санкциями положение дел уже можно назвать вполне определенным, а значит, не может возникнуть дополнительных ограничений в связи с началом работы в этих регионах». После окончания спецоперации, считает он, будет приниматься соглашение о работе в условиях санкций между Россией и странами Запада: «И в этот момент уже вряд ли будут учитывать то, что компании и банки работают в Крыму и Севастополе. Этот рубеж мы преодолели, и как основание для обоснования санкций против них это работать не будет».