ЦБ предписал банкам пресекать попытки вывода валюты

ЦБ предписал банкам пресекать попытки вывода валютыКредитные организации вправе блокировать подозрительные платежи
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за транзакциями, направленными на обход специальных экономических мер, принятых властями для прекращения оттока валюты за границу. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева. Копия документа от 16 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили три источника, которым известно о распространении регулятором этих предписаний по российским кредитным организациям. Банкам необходимо следить за операциями как физических, так и юридических лиц. В том числе повышенное внимание необходимо обращать на попытки вывода активов организациями – резидентами недружественных России стран (сейчас в списке правительства их 48, включая США, Великобританию и все страны ЕС).
Кроме этого, ЦБ предписал кредитным организациям обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов. В частности, нужно фиксировать аномальную активность транзакций, изменение характера расходов, включая инвестиции. «Например, нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций по покупке товаров может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи», – уточняется в письме регулятора. Под особым контролем должны быть операции по выводу средств за рубеж и с цифровой валютой, пишет Исаев.
Все попытки обхода введенных ограничений банкам нужно пресекать и принимать меры – вплоть до блокировки подозрительных платежей при необходимости. Информация о квалификации операций как подозрительных (согласно антиотмывочному ФЗ-115) должна передаваться в Росфинмониторинг. «Ведомости» направили запросы представителю этой службы и в ЦБ.
Какие операции с валютой ограничены
Чтобы пресечь отток средств из страны, президент и правительство ввели валютные ограничения. Физлицам-резидентам разрешено переводить валюту на свои зарубежные счета и осуществлять конвертацию, если счет открыт до 1 марта 2022 г. и задекларирован в налоговой. Разрешено принимать на свои счета за рубежом валюту в виде зарплаты от иностранных организаций, арендной платы, купоны и дивиденды по ценным бумагам и другие процентные платежи. Перевести валюту на чужие счета, включая родственников, можно в эквиваленте до $5000.
Вывозить из России наличную валюту можно в эквиваленте не более $10 000. Приобрести ценные бумаги и недвижимость у резидентов «недружественных» стран, которые ввели санкции, можно только с разрешения комиссии правительства.
Компании могут переводить валюту на свои иностранные счета, если эти средства нужны для финансирования деятельности филиалов и представительств. Ограничение – объем средств не должен превышать размер финансирования за предыдущий год. Наличную валюту – доллары, евро, фунты стерлингов, японские иены – компании и ИП могут получить в эквиваленте до $5000 и только для оплаты расходов в командировках за границей. Пока особый порядок введен до 10 сентября.
Поведение банков
Рекомендации ЦБ призваны не допустить «разрастания» схем обхода ограничений, вывода средств через криптобиржи, отмечает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
Триггером для банков станет резкий рост оборота по счету, массовая закупка товаров. «Для ухода от налогов недобросовестный бизнес может попытаться закупать товары через физлиц за “откат”», – привел пример Войлуков.
Отказ в операциях не означает изъятие или заморозку средств, подчеркивает Войлуков. Можно предоставить банку документы и подтвердить законность операции. «Не исключены ошибки, особенно когда активно вводятся ограничения», – добавил вице-президент АБР.
Банки будут гораздо чаще отказывать в проведении нетипичных операций, считает партнер юрфирмы FTL Advisers Дарья Невская: «Уже за последнюю неделю банки стали более осторожными. Встречаются отказы даже в разрешенных переводах за рубеж». Теперь банки будут активнее блокировать платежи за рубеж и признавать нетипичные операции подозрительными, ожидает эксперт.
Клиентам придется доказывать, что операции связаны с их обычной деятельностью. Банки будут запрашивать больше документов для подтверждения реального характера сделок, отмечает Невская.
Для граждан это значит не пытаться обходить ограничения, не поддаваться на сомнительные предложения по снятию наличных или выводу иностранной валюты за рубеж, прокомментировал «Ведомостям» зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов: «Если вы хотите совершить операцию, которая может попадать под установленные ограничения, лучше проконсультироваться со своим банком».
При отказе в операции нужно обратиться в банк. «В большинстве случаев банк пойдет навстречу клиенту, если клиент устранит причины отказа в совершении операции. Кроме того, у клиента банка есть возможность обжаловать действия банка в ЦБ или в суде», – добавил Наумов.
За валютные нарушения (включая невозврат валютной выручки) предусмотрены внушительные штрафы 75-100% от суммы операции (ст. 15.25 КоАП). Самый большой риск – уголовная ответственность, в том числе по ст. 193.1 УК (валютные операции по подложным документам). По этой статье, в частности, было заведено уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова.
«Норма УК о выводе капитала за рубеж в отношении больших транзакций начнет применяться активнее, дело «Рольфа» будет жить и процветать», – полагает Невская.