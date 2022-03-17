ЦБ предписал банкам пресекать попытки вывода валюты

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за транзакциями, направленными на обход специальных экономических мер, принятых властями для прекращения оттока валюты за границу. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева. Копия документа от 16 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили три источника, которым известно о распространении регулятором этих предписаний по российским кредитным организациям. Банкам необходимо следить за операциями как физических, так и юридических лиц. В том числе повышенное внимание необходимо обращать на попытки вывода активов организациями – резидентами недружественных России стран (сейчас в списке правительства их 48, включая США, Великобританию и все страны ЕС).