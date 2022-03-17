ЦБ повысит лимит операции через СБП до 1 млн рублей
Центробанк разработал проект указания, в соответствии с которым максимальная сумма одной операции через Систему быстрых платежей (СБП) будет повышена с текущих 600 000 до 1 млн руб., сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что мера касается и переводов, и платежей. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 мая этого года. Предельный размер суммы, которую граждане смогут переводить без комиссии, останется на уровне 100 000 руб. в месяц. В то же время минимальный размер переводов, который банки справе установить для своих клиентов, не может быть ниже 150 000 руб.
В ЦБ отметили, что мера позволит «совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы», в том числе в торговых точках без использования банковских карт. «Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых», — уточнили в пресс-службе регулятора.
До 1 июля этого года комиссия за переводы через СБП между физическими лицами не взимается. Потом, если меру не продлят, она составит от 0,05 до 3% в зависимости от суммы операции.
Комиссия для бизнеса составляет 0,4-0,7% в зависимости от вида деятельности компании. Кроме того, до 1 июля предприятии малого и среднего бизнеса могут получить от банков компенсацию подобных затрат.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. Также с помощью системы можно оплачивать покупки в торговых точках, в том числе по QR-коду, и получать выплаты от организаций. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.