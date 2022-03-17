ЦБ повысит лимит операции через СБП до 1 млн рублей

В ЦБ отметили, что мера позволит «совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы», в том числе в торговых точках без использования банковских карт. «Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых», — уточнили в пресс-службе регулятора.