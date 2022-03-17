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Финансы

ЦБ повысит лимит операции через СБП до 1 млн рублей

Ведомости

Центробанк разработал проект указания, в соответствии с которым максимальная сумма одной операции через Систему быстрых платежей (СБП) будет повышена с текущих 600 000 до 1 млн руб., сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что мера касается и переводов, и платежей. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 мая этого года. Предельный размер суммы, которую граждане смогут переводить без комиссии, останется на уровне 100 000 руб. в месяц. В то же время минимальный размер переводов, который банки справе установить для своих клиентов, не может быть ниже 150 000 руб.

В ЦБ отметили, что мера позволит «совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы», в том числе в торговых точках без использования банковских карт. «Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых», — уточнили в пресс-службе регулятора. 

До 1 июля этого года комиссия за переводы через СБП между физическими лицами не взимается. Потом, если меру не продлят, она составит от 0,05 до 3% в зависимости от суммы операции.

Комиссия для бизнеса составляет 0,4-0,7% в зависимости от вида деятельности компании. Кроме того, до 1 июля предприятии малого и среднего бизнеса могут получить от банков компенсацию подобных затрат. 

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. Также с помощью системы можно оплачивать покупки в торговых точках, в том числе по QR-коду, и получать выплаты от организаций. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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