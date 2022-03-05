Лимит одной операции в сервисе переводов ЦБ могут увеличить до 1 млн рублей

Лимит одной операции в сервисе переводов ЦБ могут увеличить до 1 млн рублейСейчас максимальный размер одной операции внутри СБП – 600 000 рублей
Среди мер поддержки населения и бизнеса правительство и Банк России обсуждают увеличение с 1 апреля максимальной суммы одной транзакции внутри Системы быстрых платежей (СБП) с 600 000 до 1 млн руб.: это поможет снизить издержки при переводах. Это «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к правительству, и подтвердил представитель ЦБ. Увеличение лимита в системе Банка России в качестве меры поддержки бизнеса озвучил 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с главами регионов и руководителями деловых объединений.
Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы, объясняет представитель Банка России. В свою очередь, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки, так как банковские комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.