Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Лимит одной операции в сервисе переводов ЦБ могут увеличить до 1 млн рублей

Сейчас максимальный размер одной операции внутри СБП – 600 000 рублей
Екатерина Литова Дмитрий Гринкевич
Центробанк не берет с банков комиссию за переводы в СБП между гражданами до 30 июня этого года включительно / Максим Стулов / Ведомости

Среди мер поддержки населения и бизнеса правительство и Банк России обсуждают увеличение с 1 апреля максимальной суммы одной транзакции внутри Системы быстрых платежей (СБП) с 600 000 до 1 млн руб.: это поможет снизить издержки при переводах. Это «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к правительству, и подтвердил представитель ЦБ. Увеличение лимита в системе Банка России в качестве меры поддержки бизнеса озвучил 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с главами регионов и руководителями деловых объединений. 

Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы, объясняет представитель Банка России. В свою очередь, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки, так как банковские комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5–3 раза ниже эквайринговых. 

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных