Лимит одной операции в сервисе переводов ЦБ могут увеличить до 1 млн рублей

Среди мер поддержки населения и бизнеса правительство и Банк России обсуждают увеличение с 1 апреля максимальной суммы одной транзакции внутри Системы быстрых платежей (СБП) с 600 000 до 1 млн руб.: это поможет снизить издержки при переводах. Это «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к правительству, и подтвердил представитель ЦБ. Увеличение лимита в системе Банка России в качестве меры поддержки бизнеса озвучил 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с главами регионов и руководителями деловых объединений.