Кабмин одобрил меры поддержки заемщиков с кредитами по плавающим ставкам

Мера реализуется в связи с тем, что Центральный банк 28 февраля для поддержки экономики в условиях санкций резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до рекордных с 2003 г. 20% годовых. Вслед за этим должны увеличиться и ставки по ссудам, что может усилить давление на граждан и бизнес.