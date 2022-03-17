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Финансы

Кабмин одобрил меры поддержки заемщиков с кредитами по плавающим ставкам

Ведомости

Правительство поддержало предложения Министерства экономического развития о поддержке заемщиков, у которых оформлены кредиты с плавающими ставками, сообщил на сегодняшнем заседании премьер-министр Михаил Мишустин. 

Мера реализуется в связи с тем, что Центральный банк 28 февраля для поддержки экономики в условиях санкций резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до рекордных с 2003 г. 20% годовых. Вслед за этим должны увеличиться и ставки по ссудам, что может усилить давление на граждан и бизнес. 

«Чтобы поддержать таких заемщиков, мы внесем ряд изменений в законодательство. Они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек», — сказал Мишустин.

Позже в Минэкономразвития рассказали подробности подготовленных мер. Так, разработанный ведомством законопроект предполагает установление «переходного» периода по кредитам с «плавающими» ставками. При этом для каждой из категорий заемщиков предусмотрен разный порядок реструктуризации ссуд. 

«Это может быть как разная длительность льготного периода, в течение которого устанавливается сниженная ставка, так и величина процентных ставок», — пояснили в Минэке.

Так, ставки по кредитам предлагается зафиксировать на том уровне, на котором они были 27 февраля текущего года. Для граждан они не изменятся в течение девяти месяцев с момента вступления законодательных изменений в силу. 

«Начисленные за этот период проценты по схеме 15% минус размер ставки, действующей на 27.02.2022, будут выплачиваться по окончании срока действия кредитного договора в течение девяти месяцев равными долями. По ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам, Минэкономразвития предложило зафиксировать процентную ставку до конца срока погашения на уровне, определенном по состоянию на 27 февраля 2022 года», — рассказали в ведомстве. 

Для малого и среднего бизнеса прежние ставки будет действовать в течение трех месяцев, а затем на протяжении полугода их постепенно будут повышать до уровня рыночной. Для крупных предприятий ставки начнут увеличивать сразу, но также поэтапно.  

Предполагается, что обратиться за установлением «переходного» периода заемщики смогут до 1 мая этого года. По оценке Минэка, сейчас примерно 40% корпоративных рублевых кредитов оформлены под плавающие ставки. Таким образом, решение правительства затронет ссуды на общую сумму 14,3 трлн руб., уточнил министр экономического развития Максим Решетников. Доля подробных кредитов среди граждан в общей объеме незначительна, добавил он. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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