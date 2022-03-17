Мишустин заявил о недопустимости повышения цен из-за ситуации в экономике
Трудности, с которыми столкнулась Россия из-за введенных западными государствами санкций, нельзя решать за счет повышения стоимости товаров и услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен», — сказал он.
В частности, необходимо развивать импортозамещение, а соответственно — оказывать поддержку бизнесу, сказал Мишустин. Так, кабмин продолжит создавать «благоприятные условия» для предпринимателей, снимая «административные барьеры».
Также премьер-министр указал на необходимость внимательно мониторить динамику роста цен на товары, которые, по его словам, должны быть доступны людям всегда, в том числе на лекарства и прочие медицинские изделия. При этом не менее важная продукция есть в каждой из отраслей, подчеркнул Мишустин.
Цены на товары и услуги в России растут ускоренными темпами с конца февраля. По данным Росстата, в период с 26 февраля по 4 марта недельная инфляция составила рекордные за все время наблюдений 2,22%, а с 5 по 11 марта сложилась на уровне 2,09%. До этого показатель ни разу не превышал 1%.
Росстат зафиксировал в том числе резкий рост стоимости лекарств. 10 позиций, отслеживаемых статистическим ведомством, в период с 19 по 25 февраля подорожали в среднем на 0,5%, тогда как с 5 по 11 марта — на 4,83%.
Вчера президент России Владимир Путин предупредил, что из-за ситуации в экономике в России могут повыситься уровни инфляции и безработицы. Ввиду этого он пообещал увеличить все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.
В целом с начала 2022 г. потребительские цены в России выросли уже на 5,62%. Целевым для Центробанка является значение годовой инфляции в 4%. Согласно консенсус-прогнозу регулятора, по итогам 2022 г. инфляция сложится на уровне примерно 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.