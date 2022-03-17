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Экономика

Мишустин заявил о недопустимости повышения цен из-за ситуации в экономике

Ведомости

Трудности, с которыми столкнулась Россия из-за введенных западными государствами санкций, нельзя решать за счет повышения стоимости товаров и услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен. Как отметил глава государства, увеличение предложения должно приводить к стабилизации цен», — сказал он.

В частности, необходимо развивать импортозамещение, а соответственно — оказывать поддержку бизнесу, сказал Мишустин. Так, кабмин продолжит создавать «благоприятные условия» для предпринимателей, снимая «административные барьеры». 

Также премьер-министр указал на необходимость внимательно мониторить динамику роста цен на товары, которые, по его словам, должны быть доступны людям всегда, в том числе на лекарства и прочие медицинские изделия. При этом не менее важная продукция есть в каждой из отраслей, подчеркнул Мишустин. 

Цены на товары и услуги в России растут ускоренными темпами с конца февраля. По данным Росстата, в период с 26 февраля по 4 марта недельная инфляция составила рекордные за все время наблюдений 2,22%, а с 5 по 11 марта сложилась на уровне 2,09%. До этого показатель ни разу не превышал 1%.

Росстат зафиксировал в том числе резкий рост стоимости лекарств. 10 позиций, отслеживаемых статистическим ведомством, в период с 19 по 25 февраля подорожали в среднем на 0,5%, тогда как с 5 по 11 марта — на 4,83%. 

Вчера президент России Владимир Путин предупредил, что из-за ситуации в экономике в России могут повыситься уровни инфляции и безработицы. Ввиду этого он пообещал увеличить все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

В целом с начала 2022 г. потребительские цены в России выросли уже на 5,62%. Целевым для Центробанка является значение годовой инфляции в 4%. Согласно консенсус-прогнозу регулятора, по итогам 2022 г. инфляция сложится на уровне примерно 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных