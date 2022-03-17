Мишустин заявил о недопустимости повышения цен из-за ситуации в экономике

Также премьер-министр указал на необходимость внимательно мониторить динамику роста цен на товары, которые, по его словам, должны быть доступны людям всегда, в том числе на лекарства и прочие медицинские изделия. При этом не менее важная продукция есть в каждой из отраслей, подчеркнул Мишустин.