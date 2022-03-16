Путин предупредил о временном росте инфляции и безработицы в России
Уровни инфляции и безработицы вырастут в России в связи с текущей ситуацией в экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. Не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы», — сказал он, подчеркнув, что российская экономика «обязательно адаптируется к новым реалиям».
Путин попросил правительство рассчитать точный размер повышения всех социальных выплат и других экономических показателей. Речь идет в том числе о минимальном размере оплаты труда, прожиточном минимуме, зарплатах работников бюджетной сферы и пенсиях.
Президент также отметил, что Россия будет укреплять свой технологический и научный суверенитет. Дополнительные средства кабмин направит на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства. Кроме того, страна продолжит развивать внешнеторговые связи с другими государствами.
Ранее Росстат сообщил, что в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли на 2,22%. Это рекордная недельная инфляция, зафиксированная в стране за все время наблюдений, ведущихся с 2008 г. Прежде показатель ни разу не превышал 1%. Годовая инфляция по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42%, отмечал Минэк.
Уровень безработицы в России на протяжении сентября — декабря держался на минимальном с августа 2019 г. уровне в 4,3%, следует из материалов Росстата. По итогам всего прошлого года он составил 4,8% после 5,8% в 2020 г.
При этом уровень бедности в России упал до минимума с 2013 г., отмечал Росстат. Показатель составил 11% от общей численности населения, или 16,1 млн человек. Порог бедности в 2021 г. составил в среднем 11 908 руб.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
За это США, Евросоюз и ряд других государств ввели против России санкции, затронувшие экономическую, финансовую и торговую сферы. В частности, фактически замороженными оказались около половины международных резервов страны (примерно $300 млрд). Доступ страны к доллару и евро также ограничили.