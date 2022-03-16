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Экономика

Путин предупредил о временном росте инфляции и безработицы в России

Ведомости

Уровни инфляции и безработицы вырастут в России в связи с текущей ситуацией в экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. Не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы», — сказал он, подчеркнув, что российская экономика «обязательно адаптируется к новым реалиям».

Путин попросил правительство рассчитать точный размер повышения всех социальных выплат и других экономических показателей. Речь идет в том числе о минимальном размере оплаты труда, прожиточном минимуме, зарплатах работников бюджетной сферы и пенсиях.

Президент также отметил, что Россия будет укреплять свой технологический и научный суверенитет. Дополнительные средства кабмин направит на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства. Кроме того, страна продолжит развивать внешнеторговые связи с другими государствами.

Ранее Росстат сообщил, что в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли на 2,22%. Это рекордная недельная инфляция, зафиксированная в стране за все время наблюдений, ведущихся с 2008 г. Прежде показатель ни разу не превышал 1%. Годовая инфляция по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42%, отмечал Минэк.

Уровень безработицы в России на протяжении сентября — декабря держался на минимальном с августа 2019 г. уровне в 4,3%, следует из материалов Росстата. По итогам всего прошлого года он составил 4,8% после 5,8% в 2020 г.

При этом уровень бедности в России упал до минимума с 2013 г., отмечал Росстат. Показатель составил 11% от общей численности населения, или 16,1 млн человек. Порог бедности в 2021 г. составил в среднем 11 908 руб.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

За это США, Евросоюз и ряд других государств ввели против России санкции, затронувшие экономическую, финансовую и торговую сферы. В частности, фактически замороженными оказались около половины международных резервов страны (примерно $300 млрд). Доступ страны к доллару и евро также ограничили.

Ранее по теме: Цены в России впервые в истории наблюдений выросли более чем на 2% за неделю

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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