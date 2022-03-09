Годовая инфляция в России превысила 10%

Курс рубля падает на фоне западных санкций, введенных на фоне спецоперации на Украине. Сегодня отечественная валюта в очередной раз обновила исторический минимум. Так, доллар на пике достигал 120,83 руб. после 113,882 руб. на открытии торгов на Мосбирже 9 марта, евро — 131 руб. после 122,108 руб. на открытии. На закрытии торгов 23 февраля доллар стоил 81,16 руб., евро — 91,7 руб.