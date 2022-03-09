Годовая инфляция в России превысила 10%
Годовая инфляция в России по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42%, следует из материалов Министерства экономического развития. Неделю назад, 25 февраля, показатель составил 9,05%. Годовая инфляция в феврале достигла рекордных с января 2016 г. 9,15% после 8,73% в январе.
Подобное ускорение годовой инфляции зафиксировано на фоне рекордной недельной инфляции. В период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены выросли на 2,22% относительно предыдущей недели — это абсолютный максимум за все время наблюдений. Предыдущий максимум Росстат зафиксировал с 16 по 22 декабря 2014 г. — 0,9%.
«Основное влияние на инфляцию оказал рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) в связи с ослаблением курса рубля, а также повышенным спросом на ряд товаров», — пояснили в Минэкономразвития.
Так, легковые автомобили в среднем подорожали на 15,7%, электрические и бытовые приборы — на 11,66%, лекарства — на 4,71%. При этом «сдерживающее влияние» на цены в данном сегменте, по данным ведомства, оказал сохраняющийся вторую неделю подряд околонулевой рост стоимости бензина.
Курс рубля падает на фоне западных санкций, введенных на фоне спецоперации на Украине. Сегодня отечественная валюта в очередной раз обновила исторический минимум. Так, доллар на пике достигал 120,83 руб. после 113,882 руб. на открытии торгов на Мосбирже 9 марта, евро — 131 руб. после 122,108 руб. на открытии. На закрытии торгов 23 февраля доллар стоил 81,16 руб., евро — 91,7 руб.
По подсчетам Минэкономразвития, продовольственные товары за прошедшую неделю подорожали в среднем на 0,83%, а услуги — на 1,97%. В годовом выражении к 4 марта цены на продовольствие выросли на 11,81%, на непродовольственную продукцию — на 11,61%, на услуги — на 7,07%.