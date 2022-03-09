Цены в России впервые в истории наблюдений выросли более чем на 2% за неделю
Потребительские цены в России в период с 26 февраля по 4 марта выросли на 2,22% относительно предыдущей недели, следует из материалов Росстата. Это максимальный показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 г. Предыдущий рекорд в 0,9% ведомство зафиксировало в период с 16 по 22 декабря 2014 г.
Таким образом, с начала марта товары и услуги, учитываемые Росстатом, подорожали уже на 1,26%, тогда как за аналогичный месяц 2021 г. — на 0,66%. С начала 2022 г. стоимость потребительской корзины повысилась на 3,46%.
Среди продуктов питания за неделю сильнее всего (более чем на 1%) подорожали:
- Помидоры — на 7,67% после 2,76% в период с 19 по 25 февраля;
- Бананы — на 7,2% после 2,8%;
- Сахар — на 3,29% после 0,41%;
- Капуста белокочанная — на 2,97% после 2,02%;
- Морковь — на 2,57% после 1,19%;
- Овощные консервы для детского питания — на 2,39% после 0,49%;
- Яблоки — на 1,55% после 0,24%;
- Поваренная пищевая соль — на 1,54% после 0,07%;
- Лук репчатый — на 1,26% после 0,06%;
- Маргарин — на 1,19% после 0,35%;
- Свекла — на 1,12% после 1,01%;
- Сухие молочные смеси для детского питания — на 1,09% после 0,45%;
- Шлифованный рис — на 1,08% после 0,04%.
При этом за неделю подешевели охлажденные и мороженые куры и огурцы — на 0,06 и 0,9% соответственно.
Продолжила ускоренными темпами дорожать техника. Цены на телевизоры за неделю повысились на 14,97%, на напольные электропылесосы — на 14,56%, на смартфоны — на 9,64%. Неделей ранее эти показатели составили 4,08%, 4,12% и 3,82% соответственно. Стоимость новых автомобилей отечественных марок увеличилась на 17,09% (0,01% на предыдущей неделе), иностранных — на 15,2% (против 0,15%).
За отчетный период подорожали также лекарства. Так, с 19 по 25 февраля цена ни одного из учитываемых препаратов не возросла более чем на 1%. Однако с 26 февраля по 4 марта левомеколь подорожал на 6,07%, поливитамины — на 5,91%, эргоферон — на 5,26%, ренгалин — на 5,07%, нимесулид — на 5,02%, анальгин — на 4,63%, комбинированные анальгетики — на 4,52%, корвалол — на 4,5%, валидол — на 3,63%, аллохол — на 2,67%.
Среди непродовольственных товаров ни один за неделю не подешевел. При этом стоимость дизельного топлива не изменилась, а бензин подорожал на 0,04%.
Также Росстат зафиксировал резкий рост цен на путешествия в Турцию — сразу на 28,67%. Среди услуг подешевели поездки в дома отдыха и пансионаты (-1,08%), а также проживание в двухзвездочных гостиницах (-0,07%). Кроме того, цена на холодное водоснабжение снизилась на 0,03%.
В предыдущий период инфляция составила рекордные с ноября 0,45%. Товары и услуги дорожают на фоне санкций, которые ввели против России Евросоюз, США и другие государства за военную операцию на Украине. Ограничительные меры касаются в том числе запрета на поставки в Россию ряда товаров, в том числе технологий. Кроме того, по данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции уже 300 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.