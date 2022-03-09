Цены в России впервые в истории наблюдений выросли более чем на 2% за неделю

В предыдущий период инфляция составила рекордные с ноября 0,45%. Товары и услуги дорожают на фоне санкций, которые ввели против России Евросоюз, США и другие государства за военную операцию на Украине. Ограничительные меры касаются в том числе запрета на поставки в Россию ряда товаров, в том числе технологий. Кроме того, по данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции уже 300 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.