В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на некоторые товары и услуги

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ответ заметил, что результатом нерыночного регулирования цен часто становится дефицит товаров. Поэтому, добавил он, нужно относиться к таким механизмом внимательно и тесно взаимодействовать с правительством по номенклатуре товаров и предлагаемым мерам. «Тема, безусловно, чрезвычайно важная, но к ней нужно подходить очень взвешенно, осторожно, проводя консультации с профильными министерствами, ведомствами, правительством в целом», — заключил Жуков.