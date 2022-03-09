В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на некоторые товары и услуги
Профильные комитеты Госдумы подготовили поправки, которые предполагают введение государственного регулирования цен на ряд товаров и услуг. Об этом заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн на совещании с региональными отделениями «Единой России» по обсуждению мер обеспечения социально-экономической стабильности. Видеозапись совещания опубликована пресс-службой партии.
По его словам, в ЕР ежедневно получают большое количество обращений от граждан о росте цен на отдельные виды товаров и услуг. В отличие от импортных товаров, стоимость которых привязана к курсу валюты, подорожание товаров отечественного производства может быть объяснено «только желанием нажиться на тяжелой, непростой для всех ситуации».
Он сослался на данные по Самарской области, где отпускная цена на сахар выросла с 54 до 75 руб. за кг, а маргарина — со 114-15 до 182-195 руб. Стоимость семенного материала выросла на 20-30%, отдельные категории детских товаров подорожали почти вдвое.
«Партии необходимо занять здесь принципиальную позицию, а именно предложить законодательные инициативы, которые позволят установить механизм регулирования конкретных цен», — сказал Хинштейн. В перечень товаров, подлежащих такому регулированию, могут войти продукты питания, детские товары, стройматериалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства и медикаменты, добавил он. Формирование полного перечня таких товаров Хинштейн посчитал возможным делегировать правительству.
По его словам, профильные комитеты уже подготовили такую законодательную инициативу, она может быть внесена на рассмотрение в Госдуму «при положительном решении» в любой момент.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ответ заметил, что результатом нерыночного регулирования цен часто становится дефицит товаров. Поэтому, добавил он, нужно относиться к таким механизмом внимательно и тесно взаимодействовать с правительством по номенклатуре товаров и предлагаемым мерам. «Тема, безусловно, чрезвычайно важная, но к ней нужно подходить очень взвешенно, осторожно, проводя консультации с профильными министерствами, ведомствами, правительством в целом», — заключил Жуков.
Ранее крупные торговые сети, включая X5 Retail (сети магазинов «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка»), а также «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей» согласились ограничить наценки на некоторые категории социально значимых товаров до 5%. Ряд ритейлеров также ввел ограничения на большие закупки некоторых товаров для борьбы с перекупщиками.
Это произошло на фоне резкого обвала курса рубля после введения западными странами санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже к 18:04 мск в среду достиг 120 руб. (+15 руб.), евро — 127 руб. (+8 руб.).