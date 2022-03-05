«Пятерочка» и «Перекресток» ограничат большие закупки некоторых товаров

По словам представителя X5, решение ограничить закупки связано не с дефицитом продукции, а с тем, что поставщики не успевают фасовать и подготавливать ее для поставок ритейлерам. В компании ожидают, что, исходя из опыта предыдущих резких всплесков спроса, в ближайшее время ситуация нормализуется.