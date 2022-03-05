«Пятерочка» и «Перекресток» ограничат большие закупки некоторых товаров
Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» (X5 Group) вводят ограничение на большие закупки некоторых товаров, сообщила пресс-служба компании.
«Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Речь идет о товарах бакалейной группы, которые пользуются ажиотажным спросом в ряде регионов в последние дни, — это сахар, гречневая крупа, подсолнечное масло и другие продукты.
По словам представителя X5, решение ограничить закупки связано не с дефицитом продукции, а с тем, что поставщики не успевают фасовать и подготавливать ее для поставок ритейлерам. В компании ожидают, что, исходя из опыта предыдущих резких всплесков спроса, в ближайшее время ситуация нормализуется.
Ранее стало известно, что Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу крупных ритейлеров об ограничении продажи товаров с минимальной наценкой в одни руки для борьбы со спекулянтами. По сведениям торговых сетей, в ряде регионов России были случаи, когда такие товары закупали в количестве нескольких тонн с целью последующей перепродажи.
С 3 марта магазины сетей X5 Retail ограничили наценки на четыре категории социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». На таком же уровне ограничили свои наценки «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей».