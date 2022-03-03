«Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» ограничат наценки на часть товаров до 5%

Сети магазинов «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» (X5 Retail) с 3 марта ограничат наценки на четыре категории социально значимых товаров до 5%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ранее ограничили свои наценки на таком уровне «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей».