«Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» ограничат наценки на часть товаров до 5%
«Добровольное самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей. Инициатива коснется 4 групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара, овощей «борщевого набора», — сообщила ФАС.
1 марта ведомство сообщило, что поручило своим региональным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимые товары. Управления ФАС должны выявлять признаки необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещенных антимонопольным законодательством картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков.
Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и торговые сети ранее согласовали параметры добровольных ограничений наценок на несколько категорий товаров. Минсельхоз ожидает, что в ближайшее время ограничение наценок положительно скажется на уровне цен.