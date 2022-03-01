«Магнит», «Ашан» и «О’кей» ограничат наценки на четыре категории товаров до 5%

В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров в таких категориях, как свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог, кефир, масло сливочное, сахар и хлеб. В компании отметили, что ограничение наценки будет действовать во всех 67 регионах присутствия компании, при этом ее минимальный размер не ограничен и может быть даже отрицательным.