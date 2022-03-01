«Магнит», «Ашан» и «О’кей» ограничат наценки на четыре категории товаров до 5%
Отмечается, что они первыми из ритейлеров проинформировали ФАС о готовности минимизировать наценки на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Конкретные товарные позиции внутри каждой категории торговые сети определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве. В ФАС подчеркнули, что решения об ограничении уровня наценок ритейлеры принимают добровольно.
В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров в таких категориях, как свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог, кефир, масло сливочное, сахар и хлеб. В компании отметили, что ограничение наценки будет действовать во всех 67 регионах присутствия компании, при этом ее минимальный размер не ограничен и может быть даже отрицательным.
Ранее во вторник антимонопольный регулятор сообщил, что поручил своим территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках. Мониторинг призван выявлять признаки необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещенных антимонопольным законодательством картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков.
Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и торговые сети ранее согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары. Минсельхоз ожидает, что в ближайшее время ограничение наценок положительно скажется на уровне цен.
В январе АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») заявили о готовности ограничить наценки на отдельные социально значимые продукты питания на уровне 10%. Ранее сообщалось, что ведомства выступают за ограничение наценок на социально значимые продукты на уровне не выше 5%. В перечень таких продуктов планируется внести свеклу, морковь, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения.