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Минпромторг, Минсельхоз и ФАС предложили снизить наценку на социально значимые продукты

Ведомости

Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хотят убедить ритейлеров ограничить наценки на социально значимые продукты на уровне не более 5%, сообщил «Коммерсантъ». В перечень таких продуктов планируется внести свеклу, морковь, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения.

В Минпромторге рассказали, что вопрос прорабатывается с Минсельхозом и ФАС. В Минсельхозе изданию подтвердили, что считают целесообразным минимизировать наценки ритейлеров на определенные категории товаров вплоть до нуля до 1 июля 2022 г. По мнению министерства, это будет способствовать повышению доступности продуктов для людей. В ФАС не предоставили комментарий.

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков не уверен, что ограничение наценок позволит в кратчайшие сроки стабилизировать цены на овощи, поскольку в ближайшие месяцы начнется традиционный рост количества импортных товаров. По его мнению, эффективнее могло бы стать субсидирование автомобильных перевозок овощей из регионов, где есть профицит такой продукции.

В середине января крупные ритейлеры X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца текущего года. Так торговые сети отреагировали на предложение службы проработать механизмы «ответственного ценообразования» после того, как в ходе проверок обнаружилось, что они завышали наценки, в том числе на социально значимые товары.

Согласно данным Росстата, с начала 2022 г. цены на сахар возросли на 0,7%, на молоко — на 0,6%, на капусту — на 2,1%, на морковь — на 1%, на картофель и свеклу — на 0,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных