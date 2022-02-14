Минсельхоз предложил ограничить наценку на брендированные продукты
Минсельхоз предложил крупным ритейлерам добровольно ограничить наценку не только на собственные торговые марки (СТМ), но и на ряд базовых продуктов под популярными у потребителей брендами сторонних производителей, включая Danone, PepsiCo и Fazer, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания под руководством замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. Речь идет о молоке, кефире, сливочном масле, твороге и хлебе недлительного срока хранения.
Как сообщила Лут на совещании Минсельхоза, крупные торговые сети согласились ограничить наценку в основном на молочную продукцию и хлеб под СТМ. По словам источников газеты, это решение не удовлетворило ведомство — там посчитали, что наценка на СТМ у ритейлеров уже минимальная. По мнению Лут, такое сокращение наценки не приведет к реальному снижению цен. В то же время собеседник газеты в одном из крупных ритейлов выразил опасение, что регулирование цен на продукты под брендами, на которые приходится около 70% продаж, приведет к значительным убыткам и спровоцирует дефицит.
В X5 Group, в свою очередь, пояснили, что СТМ производятся, как правило, небольшими предприятиями, что позволяет сдерживать отпускные цены из-за минимальной торговой наценки. К примеру, в магазинах «Пятерочка» доля таких товаров за прошлый год выросла с 17,4% до 20,8%, в «Перекрестке» — с 12,4% до 15,2%. Цены на брендированные товары растут вслед за оптовой стоимостью от производителей, отметили в компании. PepsiCo и Danone, а также Fazer Russia и «Коломенское» не предоставили комментариев газете.
Глава Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что цены на молочную продукцию повышаются в опте и в рознице из-за роста себестоимости. По его мнению, предложение Минсельхоза приведет к дисбалансу на рынке — это приведет к тому, что ритейлеры попытаются переложить свои издержки на производителей. С ним согласился и глава Российского союза пекарей Алексей Лялин, добавив, что хлебопеки не могут не повышать цены из-за роста себестоимости производства.
В середине января крупные ритейлеры X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») предложили Федеральной антимонопольной службе ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца 2022 г. Так торговые сети отреагировали на предложение службы проработать механизмы «ответственного ценообразования» после того, как в ходе проверок обнаружилось, что они завышали наценки, в том числе на социально значимые товары. Ритейлеры обязались сами выбрать бренды, под которыми производятся продукты, подпадающие под добровольное ограничение наценки.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС хотят убедить ритейлеров ограничить наценки на социально значимые продукты на уровне не выше 5%. В перечень таких продуктов планируется внести свеклу, морковь, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения.
Согласно данным Росстата, с начала 2022 г. цены на сахар возросли на 0,7%, на молоко — на 0,6%, на капусту — на 2,1%, на морковь — на 1%, на картофель и свеклу — на 0,4%.