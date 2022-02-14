Минсельхоз предложил ограничить наценку на брендированные продукты

Как сообщила Лут на совещании Минсельхоза, крупные торговые сети согласились ограничить наценку в основном на молочную продукцию и хлеб под СТМ. По словам источников газеты, это решение не удовлетворило ведомство — там посчитали, что наценка на СТМ у ритейлеров уже минимальная. По мнению Лут, такое сокращение наценки не приведет к реальному снижению цен. В то же время собеседник газеты в одном из крупных ритейлов выразил опасение, что регулирование цен на продукты под брендами, на которые приходится около 70% продаж, приведет к значительным убыткам и спровоцирует дефицит.