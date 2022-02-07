Ритейлеры в семи регионах согласились ограничить наценки на продукты
Региональные и местные ритейлеры из семи регионов выразили желание присоединиться к инициативе федеральных торговых сетей ограничить максимальную наценку на социально значимые товары на уровне не более 10%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«Региональные и местные ритейлеры из семи регионов сообщили о желании поддержать инициативу лидеров розничной торговли. Они ограничили максимальные розничные наценки на отдельные категории товаров из базовой продуктовой корзины», — говорится в сообщении.
В службе отметили, что присоединение к инициативе является добровольным. Если компания берет на себя такие обязательства, она должна обеспечить в магазинах наличие товаров, на которые ограничиваются наценки.
В середине января крупные ритейлеры X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») предложили ФАС ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца текущего года. Так торговые сети отреагировали на предложение службы проработать механизмы «ответственного ценообразования», после того как в ходе проверок обнаружилось, что они завышали наценки, в том числе на социально значимые товары.
Затем «Коммерсантъ» сообщил, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС хотят убедить ритейлеров ограничить наценки на социально значимые продукты на уровне не выше 5%. В перечень таких продуктов планируется внести свеклу, морковь, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения.
Согласно данным Росстата, с начала 2022 г. цены на сахар возросли на 0,7%, на молоко — на 0,6%, на капусту — на 2,1%, на морковь — на 1%, на картофель и свеклу — на 0,4%.