Ритейлерам разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки
Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу крупных торговых сетей об ограничении продажи ряда товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга.
Ритейлеры сообщили, что в ряде регионов России зафиксированы случаи, когда товары с минимальной наценкой приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме. Речь идет о покупке до нескольких тонн продуктов. Как пояснили сети, это делается для последующей перепродажи.
«Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — говорится в заявлении ведомства. Решение принято, чтобы «не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты».
Конкретные товары и параметры ритейлеры будут определять сами в рамках профильных объединений — Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союза независимых сетей России.
Ранее в марте крупные торговые сети приняли рекомендации регуляторов по ограничению наценки на отдельные продукты питания на уровне 5%. Это решение распространяется на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Конкретные позиции сети выбирают самостоятельно.
Как сообщал Минпромторг, на наиболее востребованные базовые сорта и наименования продуктов, по оценке самих сетей, в среднем приходится от 30 до 40% покупок всех социально значимых товаров. Ведомство назвало ограничение наценки эффективным шагом, который позволит снизить стоимость основной потребительской корзины.
В январе X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») заявили о готовности ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца текущего года. Ритейлеры обязались сами выбрать бренды, под которыми производятся продукты, подпадающие под добровольное ограничение наценки. Минпромторг, Минсельхоз и ФАС посчитали, что достаточно повышать наценку не более чем на 5%.