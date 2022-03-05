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Экономика

Ритейлерам разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки

Ведомости

Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу крупных торговых сетей об ограничении продажи ряда товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга.

Ритейлеры сообщили, что в ряде регионов России зафиксированы случаи, когда товары с минимальной наценкой приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме. Речь идет о покупке до нескольких тонн продуктов. Как пояснили сети, это делается для последующей перепродажи.

«Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — говорится в заявлении ведомства. Решение принято, чтобы «не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты».

Конкретные товары и параметры ритейлеры будут определять сами в рамках профильных объединений — Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союза независимых сетей России.

Ранее в марте крупные торговые сети приняли рекомендации регуляторов по ограничению наценки на отдельные продукты питания на уровне 5%. Это решение распространяется на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Конкретные позиции сети выбирают самостоятельно.

Как сообщал Минпромторг, на наиболее востребованные базовые сорта и наименования продуктов, по оценке самих сетей, в среднем приходится от 30 до 40% покупок всех социально значимых товаров. Ведомство назвало ограничение наценки эффективным шагом, который позволит снизить стоимость основной потребительской корзины.

В январе X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») заявили о готовности ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца текущего года. Ритейлеры обязались сами выбрать бренды, под которыми производятся продукты, подпадающие под добровольное ограничение наценки. Минпромторг, Минсельхоз и ФАС посчитали, что достаточно повышать наценку не более чем на 5%.

Ранее по теме: «Магнит», «Ашан» и «О’кей» ограничат наценки на четыре категории товаров до 5%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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