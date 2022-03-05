Ритейлерам разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки

В январе X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и «Магнит») и «Тандер» («Магнит» и «Дикси») заявили о готовности ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем в 10% до конца текущего года. Ритейлеры обязались сами выбрать бренды, под которыми производятся продукты, подпадающие под добровольное ограничение наценки. Минпромторг, Минсельхоз и ФАС посчитали, что достаточно повышать наценку не более чем на 5%.