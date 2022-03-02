Недельная инфляция в России обновила максимум с ноября

Среди продуктов питания наиболее заметно подорожали овощи. Сильнее всего выросла стоимость бананов — на 2,8%, а также помидоров и белокочанной капусты — на 2,76% и 2,02% соответственно. Неделей ранее эти показатели составили 2,2%, 2% и 2,61% соответственно. При этом ни один из овощей не подешевел в период с 19 по 25 февраля. Ранее же снизилась стоимость картошки — на 0,06%. На прошлой неделе она подорожала на 0,27%. В среднем стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 1,2%, как и в предыдущую неделю.