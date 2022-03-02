Недельная инфляция в России обновила максимум с ноября
Потребительские цены в России с 19 по 25 февраля выросли на 0,45% по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата. Это рекордное значение с ноября прошлого года. Более высокий показатель был зафиксирован лишь в период с 23 по 29 ноября 2021 г. — 0,46%. Тогда Росстат объяснил, что это произошло на фоне резкого подорожания туристических поездок в Турцию.
С начала года цены выросли на 1,99% после 1,46% в аналогичный период 2022 г. За февраль товары и услуги подорожали на 0,99%, это больше, чем за весь тот же месяц 2021 г. — тогда показатель составил 0,78%.
Такая динамика зафиксирована на фоне резкого увеличения стоимости бытовой техники, которая еще неделю назад дешевела. Так, с 12 по 18 февраля стоимость напольных пылесосов снизилась на 0,73%, смартфонов — на 0,27%, телевизоров — на 0,21%. С 19 по 25 февраля эти товары подорожали сразу на 4,12%, 3,82% и 4,08% соответственно.
Кроме того, Росстат зафиксировал рост стоимости медикаментов. Например, корвалол, валидол и аллохол подорожали на 0,66%. Неделей ранее цена корвалола повысилась на 0,4%, а два других препарата подешевели на 0,16% и 0,04% соответственно.
Среди продуктов питания наиболее заметно подорожали овощи. Сильнее всего выросла стоимость бананов — на 2,8%, а также помидоров и белокочанной капусты — на 2,76% и 2,02% соответственно. Неделей ранее эти показатели составили 2,2%, 2% и 2,61% соответственно. При этом ни один из овощей не подешевел в период с 19 по 25 февраля. Ранее же снизилась стоимость картошки — на 0,06%. На прошлой неделе она подорожала на 0,27%. В среднем стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 1,2%, как и в предыдущую неделю.
Росстат также зафиксировал увеличение темпов роста цен на макароны — с 0,18% в период с 12 по 18 февраля до 0,34%, а также на куриные яйца — с 0,18% до 0,3%, глазированные конфеты — с 0,87% до 1,09%. Пшеничная мука, которая ранее подешевела на 0,12%, на прошлой неделе подорожала на 0,18%.
Цены на бензин за неделю не изменились, тогда как на дизель выросли на 0,3%. Ранее первый подорожал на 0,1%, второй — на 0,2%.
По данным Росстата, годовая инфляция в январе обновила шестилетний максимум, ускорившись до 8,73% при цели Центробанка в 4%. Ранее регулятор ожидал, что темпы роста потребительских цен в России начнут замедляться к концу I квартала этого года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что вернуть показатель к цели в 2022 г. не получится, поскольку тогда пришлось бы предпринять «шоковое» повышение ключевой ставки, а это, в свою очередь, угрожает экономическому росту и финансовой стабильности.
Однако сейчас ситуация изменилась на фоне санкций, которые западные страны ввели в отношении России за спецоперацию на Украине. 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до максимальных в истории 20% годовых. Регулятор пояснил, что подобный шаг позволит поднять ставки по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. ЦБ считает, что мера также поддержит финансовую и ценовую стабильность в стране и защитит сбережения граждан от обесценения.