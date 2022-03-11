Уровень бедности в России упал до минимума с 2013 года

На динамику доходов повлияли повышение зарплат, снижение уровня безработицы, рост социальных выплат и объема средств, полученных от предпринимательской деятельности, пояснил Росстат. По итогам января — ноября 2021 г. среднемесячная зарплата в России составила 54 588 руб., увеличившись в реальном выражении на 2,8% относительно того же периода 2020 г. Реальный размер назначенных пенсий повысился на 4,1% до 16 642 руб. При этом уровень безработицы на протяжении сентября — декабря держался на минимальном с августа 2019 г. уровне в 4,3%, а по итогам всего 2021 г. составил 4,8% после 5,8% в 2020 г.