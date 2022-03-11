Уровень бедности в России упал до минимума с 2013 года
Примерно 16,1 млн жителей России, или 11% от общей численности населения, в 2021 г. проживало за чертой бедности, следует из предварительной оценки Росстата. Это самое низкое значение с 2013 г.: тогда таких людей было 15,5 млн человек, или 10,8% от всего населения.
Порог бедности, то есть минимальный уровень дохода, отличается у разных категорий населения. Для лиц, относящихся к трудоспособным гражданам, он составил 12 900 руб. в 2021 г., для пенсионеров — 9826 руб., для детей — 11 709 руб., то есть средний показатель — 11 908 руб.
В 2020 г. доля людей, проживающих за чертой бедности, составила 12,1%, или 17,8 млн человек. Это был минимум с 2014 г.
В целом доля бедных в I квартале 2021 г. составила 14,2%, во втором — 12,5%, в третьем — 11%, а в четвертом — 8,5%. Таким образом, к концу прошлого года доход ниже установленной границы получали 12,4 млн жителей России.
Росстат назвал основной причиной подобной динамики рост среднедушевых номинальных денежных доходов населения на 9,7%: с 43 496 руб. в IV квартале 2020 г. до 47 694 руб. в аналогичный период 2021 г. Ранее статистическое ведомство сообщило, что реальные располагаемые денежные доходы россиян — доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — в прошлом году выросли на рекордные с 2013 г. 3,1%, то есть до 39 854 руб.
На динамику доходов повлияли повышение зарплат, снижение уровня безработицы, рост социальных выплат и объема средств, полученных от предпринимательской деятельности, пояснил Росстат. По итогам января — ноября 2021 г. среднемесячная зарплата в России составила 54 588 руб., увеличившись в реальном выражении на 2,8% относительно того же периода 2020 г. Реальный размер назначенных пенсий повысился на 4,1% до 16 642 руб. При этом уровень безработицы на протяжении сентября — декабря держался на минимальном с августа 2019 г. уровне в 4,3%, а по итогам всего 2021 г. составил 4,8% после 5,8% в 2020 г.
Объем социальных выплат в 2021 г. оценили в 14,52 трлн руб. после 13,61 трлн руб. в 2020 г. Таким образом, показатель вырос на 6,7%. Объем поступлений от предпринимательской деятельности увеличился на 23,9% — с 3,3 трлн до 4 трлн руб. В целом общий объем денежных доходов граждан за год увеличился на 10,3%.
В 2018 г. президент России Владимир Путин поручил к 2024 г. снизить уровень бедности вдвое по сравнению с 2017 г. Впоследствии сроки достижения этой цели сдвинули на шесть лет — к 2030 г. По данным Росстата, число россиян, чьи доходы были ниже величины прожиточного минимума, в 2017 г. составляло 18,9 млн, или 12,9% населения.