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Росстат зафиксировал рекордный с 2013 года рост реальных доходов россиян

Ведомости

Реальные располагаемые денежные доходы россиян — доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — в 2021 г. выросли на 3,1%, говорится в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Это рекордный показатель с 2013 г.: тогда он составил 4%. В период с 2014 по 2017 г. реальные доходы граждан падали. В 2018 и 2019 гг. был зафиксирован рост на 0,4 и 1% соответственно. Пандемия коронавируса вновь спровоцировала снижение, и показатель сократился на 2%.

В IV квартале 2021 г. реальные располагаемые доходы увеличились на 0,5% относительно аналогичного периода 2020 г. Положительная динамика была отмечена и в двух предыдущих кварталах: на 8,8% в III квартале и на 6,8% во втором. В I квартале Росстат фиксировал снижение на 3,9%.

Наибольшая доля в структуре денежных доходов населения России в 2021 г. пришлась на оплату труда — 57,6%. По сравнению с 2020 г. показатель вырос на 0,1%. При этом с 21,5 до 20,8% сократилась доля социальных выплат, с 5,8% до 5,2% — доходов от собственности. Доля доходов от предпринимательской деятельности повысилась с 5,2 до 5,9%. На прочие денежные поступления в 2021 г. пришлась доля в 10,6%.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на высокую инфляцию, которая по итогам 2021 г. составила 8,39%, реальные располагаемые доходы населения вырастут. 31 декабря в своем новогоднем обращении глава государства назвал повышение благосостояния и качества жизни населения главной целью общенациональных планов России.

Ранее по теме: Путин назвал повышение благосостояния граждан главной целью России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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