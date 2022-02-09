Росстат зафиксировал рекордный с 2013 года рост реальных доходов россиян

Наибольшая доля в структуре денежных доходов населения России в 2021 г. пришлась на оплату труда — 57,6%. По сравнению с 2020 г. показатель вырос на 0,1%. При этом с 21,5 до 20,8% сократилась доля социальных выплат, с 5,8% до 5,2% — доходов от собственности. Доля доходов от предпринимательской деятельности повысилась с 5,2 до 5,9%. На прочие денежные поступления в 2021 г. пришлась доля в 10,6%.