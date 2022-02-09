Росстат зафиксировал рекордный с 2013 года рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян — доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — в 2021 г. выросли на 3,1%, говорится в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Это рекордный показатель с 2013 г.: тогда он составил 4%. В период с 2014 по 2017 г. реальные доходы граждан падали. В 2018 и 2019 гг. был зафиксирован рост на 0,4 и 1% соответственно. Пандемия коронавируса вновь спровоцировала снижение, и показатель сократился на 2%.
В IV квартале 2021 г. реальные располагаемые доходы увеличились на 0,5% относительно аналогичного периода 2020 г. Положительная динамика была отмечена и в двух предыдущих кварталах: на 8,8% в III квартале и на 6,8% во втором. В I квартале Росстат фиксировал снижение на 3,9%.
Наибольшая доля в структуре денежных доходов населения России в 2021 г. пришлась на оплату труда — 57,6%. По сравнению с 2020 г. показатель вырос на 0,1%. При этом с 21,5 до 20,8% сократилась доля социальных выплат, с 5,8% до 5,2% — доходов от собственности. Доля доходов от предпринимательской деятельности повысилась с 5,2 до 5,9%. На прочие денежные поступления в 2021 г. пришлась доля в 10,6%.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на высокую инфляцию, которая по итогам 2021 г. составила 8,39%, реальные располагаемые доходы населения вырастут. 31 декабря в своем новогоднем обращении глава государства назвал повышение благосостояния и качества жизни населения главной целью общенациональных планов России.