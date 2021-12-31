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Экономика

Путин назвал повышение благосостояния граждан главной целью России

Ведомости

Повышение благосостояния и качества жизни людей является главной целью общенациональных планов России, заявил президент страны Владимир Путин в своем новогоднем обращении.

«Достижение задуманного, прежде всего, зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов. Из них будет складываться реализация наших общенациональных планов. Их главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей», — сказал он.

Решение этих задач, по словам Путина, сделает Россию еще сильнее. В целом свое новогоднее обращение президент посвятил трудностям, которые страна смогла преодолеть в 2021 г. Также он выразил соболезнования людям, потерявшим родных из-за коронавируса.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что, несмотря на высокие темпы роста потребительских цен, в этом году реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции, которая, по предварительной оценке Росстата, составила в 2021 г. 8,39%) вырастут на 3,5%. Он подчеркнул, что так будет не у всех категорий граждан, так как специалисты представляют усредненный показатель. В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян упали на 2%, напомнил президент.

29 декабря Росстат сообщил, что темпы роста реальных зарплат в России в октябре в годовом выражении замедлились до минимального с января уровня и впервые с того месяца опустились ниже 1%, составив 0,6%. По итогам октября средняя зарплата в стране составила 54 649 руб.

В тот же день статистическое ведомство сообщило, что средний размер назначенной пенсии в России в ноябре составил 15 847 руб., что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. в номинальном выражении, однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — меньше на 2,8%. В целом размер пенсии в стране в реальном выражении падает десятый месяц подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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