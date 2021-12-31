Путин назвал повышение благосостояния граждан главной целью России

В тот же день статистическое ведомство сообщило, что средний размер назначенной пенсии в России в ноябре составил 15 847 руб., что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. в номинальном выражении, однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — меньше на 2,8%. В целом размер пенсии в стране в реальном выражении падает десятый месяц подряд.